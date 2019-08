El Sporting cifra en 700.000 euros su aportación anual al mantenimiento de El Molinón «Que en seis años un canalón tenga goteras por todos lados excede de la mera conservación, es un defecto de construcción», defiende I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 10 agosto 2019, 01:59

El Sporting prevé presentar «el lunes o el martes» al Ayuntamiento el informe sobre las deficiencias que presenta el estadio de El Molinón y que considera «estructurales», por lo que irían más allá de los trabajos de conservación y mantenimiento que le corresponde asumir de acuerdo al convenio de concesión vigente. Será una ampliación, más detallada, del que aseguran que ya presentaron al anterior equipo de gobierno. E incluirá un listado de «las obras y actuaciones de mejora que hemos hecho y que no hemos querido cobrar al Ayuntamiento, para que quede claro que nosotros también invertimos en el campo».

El club cifra en 700.000 euros su gasto anual «entre consumos, limpiezas, vigilancia, mantenimiento del terreno de juego, sustitución de butacas y lámparas, arreglo de baños cuando se rompen, pinturas interiores, etcétera», a lo que suma inversiones como los 350.000 euros que hubo que dedicar a un nuevo sistema de megafonía «porque el que se instaló cuando se hizo la obra nunca funcionó».

En 2017, cuando tocó renovar el convenio de concesión, se incluyó una cláusula que obligaba al Sporting a aportar un máximo de 30.000 euros al año a «las obras de mejora o que excedan de la mera conservación o mantenimiento». El club lo admitió como una especie de franquicia a través de la cuál colaboraría con actuaciones como las reparaciones que el Ayuntamiento llevaba haciendo desde hace tiempo en la zona este, «donde los armazones se corroen y se van comiendo el hormigón, que al final se cae a trozos».

Cuando en julio del año pasado los servicios municipales cursaron la primera factura por esa cantidad, el Sporting pidió que se tuviera en cuenta también «todo lo que hemos arreglado por nuestra cuenta por encima de ese valor» y que excedía del simple mantenimiento. Pero aunque presentó un informe al respecto que incluía como ejemplo las reparaciones de goteras en los locales ubicados en los bajos, «consecuencia del agua que se cuela por la zona sureste cuando hay vientos fuertes por un fallo de diseño en el cerramiento», el Ayuntamiento replicó que esas actuaciones iban aparte de la mencionada franquicia.

«Si está pasando esto ahora, ¿qué ocurrirá cuando los fallos estructurales sean más grandes? ¿Vamos a tener que hacernos cargo nosotros de todo? Que a los seis años de colocarlo un canalón esté corroído y tenga goteras por todos lados, es un defecto de fabricación o de material, no un problema de conservación», apuntan desde la directiva. Y definir cuáles de estos problemas pueden considerarse defectos de obra, que incluso podrían ser imputables aún a la constructora al estar la reforma todavía en garantía, es el objetivo del informe que el Sporting se comprometió a presentar al Ayuntamiento después de la reunión que su presidente mantuvo el miércoles con la alcaldesa, «en la que en una hora y media adelantamos más que en ocho años con el anterior gobierno. Al menos ahora hay alguien que nos escucha».

Es en respuesta a ese cambio de actitud que «como muestra de buena voluntad» el club ha aceptado hacerse cargo del repintado de las puertas aún a sabiendas de que en unos años «volverán a estar corroídas porque no se usó el material correcto para un ambiente salino». El club remarca que «no queremos que el Ayuntamiento nos dé dinero, pero parece lógico que si estos problemas son por un mal diseño, por una mala elección de los materiales o porque no se ha tenido en cuenta el clima de Gijón, el coste no sea para nosotros».

El concepto de 'parcela'

El Sporting recuerda que antes de 2017 no existía esa obligación de contribuir con 30.000 euros al año a gastos ajenos al mantenimiento puro y duro. «¿Por qué esos arreglos no los hizo antes el Ayuntamiento?», pregunta. Algo similar apunta con respecto a las dudas en torno a la responsabilidad sobre la limpieza de la envolvente exterior. Los servicios municipales se la atribuyen al club acogiéndose a que el nuevo convenio incluye entre sus obligaciones de mantenimiento el de «la parcela en la que se ubica», dando por hecho que eso incluye todo el conjunto del estadio. «Si nos dicen que ahora es cosa nuestra porque se habla de 'la parcela', ¿por qué antes no se limpió ninguna vez? ¿Y qué pasa con el resto de inquilinos? ¿Ellos no tienen que pagar nada? No puede ser que tengamos que asumir nosotros solos todo El Molinón. Si no al final nos tocará irnos».

Añaden que en cualquier caso nadie les ha dado información sobre cómo limpiar sin dañarlo «un elemento arquitectónico que está protegido», obra de Vaquero Turcios.