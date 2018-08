«¡Al mi Sporting que no me lu toquen!» Ida Sánchez, en su «cajina de cerilles» en el camping de El Rinconín. / JORGE PETEIRO Rojiblanca hasta la médula, la hija de 'La Tarabica' pasa los veranos al lado de su «cajina de cerilles» en el camping de El Rinconín PABLO A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Miércoles, 29 agosto 2018, 01:19

Es la víspera del primer partido del Sporting e Ida Sánchez ya no puede con los nervios. Tumbada en la que es su parcela desde hace más de veinte años en el camping El Rinconín y ante su caravana («la mi cajina de cerilles»), cuenta las horas que faltan para que su equipo del alma salte en El Molinón ante el Gimnástic de Tarragona. Aún no sabe que la primera cita con la liga de los rojiblancos le dará una gran alegría a la afición y ya está pensando en la tensión con la que va a vivir ese encuentro aquí, alejada del campo por unos cuantos centenares de metros, pero con los oídos muy alerta a lo que al día siguiente se escuchará allí dentro. «Estoy tol tiempu poniendo y apagando la radio, de los nervios, y si meten un gol quito el volumen pa oir cantalu en El Molinón. Cuando pierden apetezme tirar la radio al agua, pero cuando ganen ¡unes alegríes!», confiesa.

«Soy socia desde haz 60 años. Hízome el mi hombre con 18, cuando éramos novios. Al principio llevaba revistes porque me aburría y ahora no puedo ir porque me dan taquicardies. Tengo que lo seguir por la radio, porque por la tele tampoco puedo con ello», explica desde el lugar donde asiste con el corazón en vilo a cada encuentro sportinguista de mayo a septiembre, el tiempo que pasa al lado de su «cajina», de la que habla con algo más que amor: «Esta caravanuca. Probina, ta ya mui vieyina, no sé si resistirá otru invierno».

Al recinto en el que guarda a su vieja compañera desde hace un cuarto de siglo acude cada día «dando un paseín desde Marqués de San Esteban. Todo el añu. ¡La de mojadures que pillaría! Venir hasta el cámping ye la mejor pastilla de los nervios. Me da la vida», asegura esta playa de Cimavilla, «fía de 'La Tarabica'» y a la que enseñó a nadar su padre («marineru de remu, nunca quiso motor») en el muelle «atándome una cuerda a la cintura y el mi hermanu llevándonos en la lancha hasta la Cantábrica. Decíanos: 'El que no se tire, tírolu yo'. Así aprendí yo a báñame». Le gusta hacerlo aquí, en las calas próximas al camping, aunque este año «fastidióme todo eso del agua, no me bañé ni un día. No, fíu, yo así no me atrevo. Voy a los chorritos de Talaso en Poniente, que también ye agua de mar», relata.

Desde Poniente, cuando acude al balneario o como ahora desde El Rinconín, ve la Cimavilla en la que nació y se crió, «pero muérome de pena. Ya no ye igual. Antes éramos todos una familia, les puertes de les cases dejábense abiertes. Ahora ye otra cosa». Ida habla del barrio de su madre, la célebre Julia 'La Tarabica' (representada en el Retablo de la Mar), de Rita la Mona y de Rambal. «Era muy grande. Cuando yo tenía un refresco quería fichámelu él pa ver si me convenía. Y cuando conoció al que hoy ye el mi hombre decíame: 'Ay, bombón de licor, a esti no lu tengo ficháu yo'. Rambalín era fuera de serie!». Ida y el humor que la mantiene espléndida a sus 78 años también son de esa estirpe gijonesa difícil de seriar. «Nací en Francia porque mi madre fue de les que evacuaron cuando la guerra. De ella, perres no heredé, pero sí el orgullo de ser la su fía. Soy playa, Tarabica y del Sporting. ¡Y al mi Sporting que no me lu toquen, eh», dice señalando los colores que lucen en su «cajina de cerilles». Era sábado y aún no sabía que al día siguiente iba quitar el volumen de la radio dos veces para oír la alegría en El Molinón.