Los 'stocks' ganan al agua en la Feria, en Gijón

Representantes municipales, de la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes en la inauguración de la Feria del Stock.

Ayudó el tiempo (no estaba para mucho paseo) y fue clave que cada vez son más los expositores. La 47 edición de la Feria del Stock reúne este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro a 62 expositores llegados desde ocho municipios. Ropa, calzado y complementos con descuentos de hasta el 60% sirvieron para que a las 11 de la mañana, nada más abrir las puertas, el pabellón donde se celebra estuviera «prácticamente lleno».

Una de las primeras en llegar fue María Aguirre, de Oviedo. «Vengo cada año porque hay ofertas muy buenas», decía mientras mostraba unas botas de piel rebajadas a 30 euros desde los 120 que costaban en la tienda.

«Esta feria es clave para los comercios, es el momento de poder traer sus stocks y liberar mercancía. Es una de éxito que la gente esta esperando y se nota en la repercusión económica que siempre tiene. Desde la concejalía, nuestro apoyo al comercio local es claro», señalaba Ángela Pumariega, vicealcaldesa y concejala de Economía y Empleo, durante el paseo inaugural en el que estuvo acompañada de representantes de la Cámara de Comercio y la Unión de Comerciantes. La presidenta de los minoristas, Sara Menéndez, señaló que «es muy interesante para gente de otros municipios el acercarse aquí porque el nivel de digitalización del comercio asturiano es bastante alto y el darse a conocer aquí les permite luego vender por internet a lo largo del año».

Acacia y Ariadna Treviño Arenas, de Ewan, son asiduas a la cita. «Siempre nos ha ido muy bien y este año hemos apostado por duplicar el espacio y traer más mercancia», explican las dos empresarias, «con el puesto a tope desde primera hora».

La Feria del Stock se podrá visitar también este domingo en horario de 11 de la mañana hasta las 21 horas.