«La subida del IBI no es tan alta que justifique reducir puestos de trabajo» La concejala Marina Pineda, bajo los arcos de la plaza Mayor, con la casa consistorial al fondo. / JOAQUÍN PAÑEDA Marina Pineda | Concejala de Hacienda, Organización Municipal y Personal «En ocio y hostelería no lo pagarán todos los inmuebles que superan el millón de euros, solo los 21 de mayor valor catastral» I. VILLAR GIJÓN. Lunes, 21 octubre 2019, 01:32

Marina Pineda (Luanco, 1967) se enfrentará este lunes a su primera gran prueba de fuego del mandato, el Pleno de aprobación de las ordenanzas fiscales para 2020, con la tranquilidad de tener garantizado un apoyo suficiente al proyecto del equipo de gobierno. Serán el primero que salga adelante en tres años -siguen prorrogadas las ordenanzas de 2017-, dando además un giro a la política fiscal del Ayuntamiento. Tras años en los que la norma general fue la congelación, llega una subida generalizada de tarifas y la implantación del polémico 'IBI para ricos'.

-¿Cómo van a afectar las nuevas ordenanzas al ciudadano medio?

-Prácticamente nada. La subida de la recogida de basuras será de 50 céntimos al mes, la del agua una cantidad similar y habrá otras pequeñas en las actividades deportivas. Al final, pueden ser 1,5 euros al mes, en función del uso que haga cada uno de los servicios municipales.

-Aún así, no es popular.

-A nadie le gusta pagar impuestos y cualquier pequeña subida genera rechazo. Pero hay demasiada demagogia con esto, porque luego todos queremos tener buenos servicios públicos, actividades deportivas y culturales, programas de empleo... Eso requiere tener ingresos. Además, suben los gastos: los suministros, la electricidad de las farolas, el coste de las empresas de mantenimiento... Y ocho años de congelación han supuesto dificultades muy importantes. Basta con ver lo poco cuidada que está la ciudad.

-¿Cómo encaja la búsqueda de más ingresos con que cada año se registren superávits millonarios?

-Que el Ayuntamiento cerrara sus cuentas con unos remanentes excesivos no es porque ingresara de más, sino porque no se ejecutaban los programas de gasto. En políticas de empleo se gastaba solo el 50% de lo previsto, y en inversión ningún año se llegó al 40%. Nuestra intención es que eso cambie y que el proyecto de presupuestos sea realista, planificando adecuadamente y ejecutando lo planificado. No vamos a presupuestar inversiones que no podamos hacer, como ha ocurrido estos años. Y eso evitará que se repitan esos remanentes y haya que dedicarlos a amortizar deuda de forma anticipada, que es una imposición legal a la que siempre hemos sido contrarios.

Tres millones más

-¿Tienen estimado cuánto ingresarán de más con estas ordenanzss?

-Alrededor de tres millones de euros. Aunque hay tasas nuevas, como la de las conducciones de electricidad y gas y la de telefonía móvil, cuyo impacto real aún no sabemos.

-El PP ve «temerario» aplicar una tasa sin prever sus ingresos.

-Pero para poder pedir a esas empresas los datos que necesitamos para calcular ese impacto, como cuántos metros de tubería tienen instalados o cuántas microceldas en el caso de la telefonía, antes tenemos que aprobar las tasas. En cuanto estén, lo primero que haremos será enviarles un requerimiento para que nos envíen esa información.

-¿No acabarán repercutiendo esa nueva tasa en los clientes?

-Eso dependerá de las empresas, pero creo que la repercusión será mínima.

-¿Afectará el IBI diferenciado a la actividad económica y el empleo?

-Yo creo que no. Es lógico y entendible que las empresas se quejen y que les preocupe una subida de la carga impositiva, pero es moderada. Hay ayuntamientos con tipos más altos. Si miramos empresa por empresa y establecimiento por establecimiento, su repercusión no justificaría ninguna reducción de puestos de trabajo y no es tan alta como para afectar a la actividad económica.

-Habla de una subida «moderada», pero supone un 40% más.

-Un 40% del IBI, que dentro de los costes generales de una empresa representa un porcentaje muy pequeño y se paga solo una vez al año.

-La oposición alerta del perjuicio, entre otras, a las empresas del Parque Científico y Tecnológico.

-Es falso que el nuevo tipo afecte a todas. Ahí solo tres superan el millón de euros, y solo dos de ellos son de empresas. El otro es público.

-Si como dice este IBI no tiene tanto impacto para las empresas, ¿por qué se ha excluido del cobro a la industria?

-La filosofía del IBI es cobrar un impuesto a quien tiene un inmueble por el uso hace de los servicios de la ciudad. Un edificio con un valor catastral de un millón de euros, que equivale a un valor real de dos millones, y en el que se desarrollar una actividad económica, genera a su alrededor más tráfico, más molestias para los vecinos y más contaminación. Hemos elegido actividades que están en la trama urbana. La industria, al estar fuera de la ciudad, los inconvenientes que genera son de otro tipo.

-¿Todos los afectados por este tipo del IBI saben que lo van a pagar?

-Quien tiene un inmueble de más de un millón de euros lo sabe. Pero además solo puede afectar a un máximo del 10% de cada categoría. En el caso de ocio y hostelería, no afecta a todos los de más de un millón de euros, solo a los 21 con mayor valor. El más bajo ronda los 2,4 millones. Y en total serán 149 inmuebles, de los que once son de titularidad municipal.

-Y a quien tenga locales u oficinas alquilados en ellos...

-El recibo se envía al propietario del inmueble. Si hay oficinas alquiladas, dependerá de si en el contrato se han pactado o no que el IBI se repercuta al inquilino. No obstante, en estos casos la repercusión será pequeña, de 20 ó 30 euros.

-También le suben el tipo impositivo al Puerto. ¿Cómo lo recibirá una entidad en cuyo gobierno está el propio Ayuntamiento?

-Las subidas nunca le caen bien a nadie, pero es una cuestión de responsabilidad con la ciudad.

Política de izquierdas

-Con algunas de estas medidas fiscales le pusieron difícil a Podemos votar en contra.

-Siempre hemos dicho que queríamos un acuerdo desde la izquierda. Aunque tenemos diferencias en nuestros programas, las políticas que proponemos son de izquierdas. Y si Podemos realmente lo es, no tiene más remedio que compartir al menos los planteamientos esenciales. Desde ese punto de vista, no era difícil ponernos de acuerdo. Hacía falta voluntad.

-Yolanda Huergo insistió en vincular su apoyo a las ordenanzas con la negociación presupuestaria. ¿Qué les han prometido?

-No les hemos prometido nada. Pero ambas nos hemos comprometido a abordar esa negociación con seriedad, sin líneas rojas y sin chantajes.

-Alguna línea roja habrá.

-De momento, no han puesto de manifiesto ninguna. Sí han puesto sobre la mesa cuestiones de las que quieren hablar, como las escuelas infantiles, la ayuda a domicilio y las prestaciones sociales, que son los temas esenciales en los que se basará esa negociación. No se podría llegar a un acuerdo si por ejemplo nos hubieran dicho que para ello era necesaria la gratuidad del 0 a 3. Sus tarifas, que fija el Principado, ya tienen la progresividad necesaria. Y sí nos hemos comprometido a duplicar las plazas este mandato.