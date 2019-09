«Esto es un sueño hecho realidad» La Guía. Cynthia Zebaze (Samia) pregonó de las fiestas y ofreció un pequeño concierto. En la imagen, con Paulino Tuñón. / CAROLINA SANTOS La edil Dolores Patón considera ser de barrio «como tener una gran familia» en su pregón en Roces y La Camocha juega a los bolos | Cynthia Zebaze protagoniza el arranque de las fiestas de La Guía en el colegio Río Piles JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:29

La Guía abrió un puente festivo lleno de celebraciones. Cynthia Zebaze, conocida por Samia y por su participación en el programa televisivo Got Talent, dio el pregón que abrió las fiestas en el colegio Río Piles. En él hizo un repaso por lo que ha sido su vida desde que llegó procedente de Camerún hace cerca de nueve años. «Tuve que aprender castellano, adaptarme a una nueva cultura e integrarme en la sociedad. Y todo se lo debo a la Casa de Acogida de Madres Gestantes, que la llamamos La casa de los abuelos», resaltó.

Samia quiso agradecer a uno de los voluntario de la Casa, que le llevara al coro parroquial de San Julián, donde comenzó su carrera musical. «Allí Charo, la directora, me situó de solista y así es como me puse a cantar en bodas, cenas y otros eventos. Y así fue también cómo un cazatalentos me animó a presentarme al programa y estar viviendo un sueño hecho realidad». Dicho esto, instó a todos «a perseguir sus metas y no rendirse».

También hizo suyas las palabras de Sheila Posada: «Quiero que las mujeres se sientan seguras en Gijón y en el mundo entero. No a la violencia sexista, al machismo, al aborto, al bullying que sufren nuestros hijos, a la discriminación y al racismo». Al terminar, dio un concierto acompañada de un pianista y hubo un pincheo para los socios. Ya por la noche se abrió la barraca y empezó la verbena.

Sergio y Lisardo clasificados

En La Camocha comenzaron ayer las fiestas con las atracciones para los niños en el prao y una de las jornadas del 42 Memorial Provincial de Bolos individual que se celebra durante estos días en la bolera municipal. «Este año están participando 16 jugadores de primera categoría», explicó Adrián Arias, secretario de la asociación de vecinos de La Camocha. El campeonato comenzó el miércoles y la final se disputará el viernes 27. Sergio venció a Merchán por 10 a 9 y Lisardo a Berto por 10 a 8. Con este resultado Sergio y Lisardo se clasifican para cuartos de final a falta de dos partidos para completarlos.

El día centró sobre todo en los niños en unas fiestas que los vecinos llevan celebrando ya siete años. «Queremos que sean unas fiestas hechas por la gente de aquí, por eso lo hacemos todo desde la asociación de vecinos. La barraca y todo lo hacemos de manera altruista y los beneficios son para la asociación», reivindicó Arias. Ya por la noche, el grupo New Planet y BKV discoteca móvil se encargaban de poner ritmo a una primera noche de fiestas.

El puente festivo también llevó las fiestas de Nuestra Señora de Covadonga a Roces, donde la concejala de Atención Ciudadana y Distritos, María Dolores Patón, fue la encargada de dar el pregón. En él reivindicó «el hecho de ser de barrio», a pesar de haber nacido en Suiza. «Me crié en El Llano y creo que pertenecer a un barrio es como pertenecera una gran familia», dijo. Por ello animó a todos a trabajar por su barrio y avanzar «pero sin perder las tradiciones y contarles a los más pequeños lo que nunca denerán olvidar: de dónde vienen».

Cine Covadonga

Recordó que Roces tuvo la primera biblioteca municipal de la ciudad «y sobre todo tuvo como vecino a Alfonso Camín cuando llegó del exilio en 1967 y cuya prólija obra nunca caerá en el olvido». También quiso acordarse del cine del barrio, «el cine Covadonga, como se llamaba indistintamente». Animó a todos los vecinos a seguir «siendo auténticos, vitales y luchadores. ¡Que empiece la fiesta!», remachó. Tras el pistoletazo de salida dado por la concejala, el grupo Da Silva se ocupó de que los festejos comenzaran de la mejor manera posible. «Es un grupo que nos gusta mucho, sobre todo a la gente un poco más mayor. Cantan en portugués, español y algo de tonada», amplió Ángel Prieto, secretario de la asociación de vecinos. También tuvieron dj para los más jóvenes, como van a tener durante los cuatro días de sarao que les aguardan.

Serín también inició ayer sus festejos que organiza el club Xente Xoven. Anoche, la discoteca móvil Eclipse fue la encargada de abrir tres jornadas de restallu.