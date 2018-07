«Tenéis mucha suerte de vivir aquí» Victoriano Pablo, a su llegada a la ciudad. / A. FLÓREZ La ciudad mantiene su tirón turístico a pesar de la inestabilidad meteorológica | Escapar del calor, ir a la playa o conocer el lugar son buenos motivos para los turistas que eligen Gijón. Ayer, unos llegaban y otros se iban con el mes COVADONGA RODRÍGUEZ GIJÓN. Miércoles, 1 agosto 2018, 01:07

Para escapar del calor. Ir a la playa. Conocer la ciudad. Incluso por trabajo. Las razones que atraen a los turistas a Gijón son muchas y variadas, pero está claro que quien viene queda encantado y quiere repetir. Quienes disfrutaron del descanso en julio hicieron el petate y volvieron a la rutina. Otros, los que gozarán de las vacaciones en agosto, recogieron el testigo. «Hemos estado muchas veces aquí, pero siempre es un placer poder relajarse, dormir bien y tomar unos buenos vinos y sidras», explica José Luis Roda, quien llegó ayer de Madrid juntó a su mujer Carmen y que cada año apuesta por Gijón para pasar unos días «sin el agobiante calor de la capital».

Aunque pueda sonar extraño para los gijoneses que cada mañana al levantarse miran por la ventana deseando que «llegue ya el verano», las temperaturas frescas de Asturias conquistan a muchos turistas del centro y del levante español. Turistas que buscan escapar del sofoco que se ven obligados a aguantar durante todo el verano. Eso sí, la lluvia no deja de ser el peor enemigo. No gusta a nadie. «Obliga a suspender todos los planes». Por eso Rodrigo y Eva, un matrimonio de Segovia, cruzan los dedos para que no llueva durante los pocos días que van a estar en la villa de Jovellanos. «Quien viene a Asturias sabe a lo que se atiene. Pero merece la pena el riesgo. El verde es incomparable», describe Rolando Crespo, quien está haciendo una ruta por todo el Principado y utiliza Gijón como sede. «Los gijoneses tienen mucha suerte de vivir aquí», valora.

No todos los turistas son españoles. Muchos franceses también se animan a hacer una visita y se quedan asombrados por la ciudad, su gente y por «la manera de echar la sidra». Isabel y Claudio Agresti pasean por el centro mapa en mano y están entusiasmados con todo lo que ven. Cada cosa que les sorprende es «'super et magnifique'». Aunque no saben mucho español, no dudan en preguntar para saciar su curiosidad y quien les responde no puede evitar contagiarse de su buen humor. «Es un gusto ver a los turistas y la ciudad llena de vida a pesar del tiempo. Aunque parece que este año se ve menos gente», comenta Ángel Silvano tras dar indicaciones a un foráneo. Algo que también notan los hoteles, que en su mayoría registraron un julio peor que el del año pasado.

Kevin Donascimento también es francés, pero su caso es diferente al de sus compatriotas. Viene de Clermont-Ferrand, una ciudad en el centro de Francia, y va a Portugal junto a su mujer y su hijo para visitar a su padre. El abuelo por fin va a conocer al pequeño de un año. Pero el camino es largo, 30 horas de coche, y hay que hacer un descanso. Gijón ha sido la ciudad elegida. Estarán poco tiempo pero tratarán de aprovecharlo al máximo para relajarse y pasear.

Mientras ellos llegan al hotel otras tres chicas salen. Son de Barcelona y Madrid y lo que las ha traído aquí ha sido el trabajo. «Vinimos por obligación, pero hemos decidimos quedarnos un día más. Teníamos que aprovechar la visita», declararon antes de salir a la carrera para no perder su tren.

Los eventos, festivales y conciertos son un gran reclamo. Semana Negra, Metrópoli o el Festival de Gijón Life han conseguido llamar a otra clase de turismo. El barcelonés Rafael del Real, quien abandonó ayer la ciudad, quiso darle una sorpresa a su mujer y le compró dos entradas para su grupo preferido, Il Divo. Se quedaron una única noche y solo les dio tiempo a conocer la vida nocturna, pero quieren repetir. Y es que, aunque razones hay muchas como gustos y colores, está claro que Gijón conquista.