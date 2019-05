La superficie de parque de Gijón por habitante, duodécima nacional

El comparador de alquileres vacacionales Holidu ha elaborado un estudio sobre las ciudades con mayor superficie de parques por persona. Para ello, se ha servido de la base de datos de Open Steet Maps y analizó la situación de las 38 principales ciudades del país. El resultado obtenido sitúa a Gijón en el duodécimo puesto, con 7,85 metros cuadrados de parques por habitante. Los primeros puestos los ocupan Vitoria, con 26,76 metros cuadrados por habitante; León, con 17,96; Madrid, con 15,78, y Pamplona, con 12,29. En el listado también aparece Oviedo, que ocupa el puesto 16, con 7,31 metros cuadrados por habitante.

Holidu apunta que la metodología empleada se basa en el etiquetado como zona de parque o esparcimiento en Open Street Maps, por lo que no han sido tenidas en cuenta aquellas zonas verdes no etiquetadas de dicha manera. Así, por ejemplo, no entraría en esta categoría el área recreativa ubicada en el Monte Deva, entre otros.