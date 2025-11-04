El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Álvaro Muñiz sentado en el despacho del Ateneo Jovellanos, junto a los cuadros de la colección de la entidad que no les dejan colgar. José Simal

Álvaro Muñiz Suárez. Reelegido por segunda vez como presidente del Ateneo Jovellanos

«No soy superman, baso mi gestión en el criterio (tengo buena nariz) y la estabilidad»

«Debemos seguir con el estilo del Ateneo, una tribuna que dé voz a la vida cultural asturiana y gijonesa», afirma Muñiz

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:55

Comenta

El Ateneo Jovellanos no necesitará celebrar elecciones para renovar su directiva el 20 de noviembre. «Me temía que no hubiera otra candidatura y yo ... no voy a abandonar las riendas de esta institución tan importante para Gijón y para toda Asturias», asegura a EL COMERCIO, Álvaro Muñiz Suárez (Gijón, 1953), quien volverá a ser por tanto presidente. Segundo mandato consecutivo, desde 2022 y tercero sumado el del período 2013-2016.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  8. 8

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  9. 9 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  10. 10 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «No soy superman, baso mi gestión en el criterio (tengo buena nariz) y la estabilidad»

«No soy superman, baso mi gestión en el criterio (tengo buena nariz) y la estabilidad»