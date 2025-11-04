El Ateneo Jovellanos no necesitará celebrar elecciones para renovar su directiva el 20 de noviembre. «Me temía que no hubiera otra candidatura y yo ... no voy a abandonar las riendas de esta institución tan importante para Gijón y para toda Asturias», asegura a EL COMERCIO, Álvaro Muñiz Suárez (Gijón, 1953), quien volverá a ser por tanto presidente. Segundo mandato consecutivo, desde 2022 y tercero sumado el del período 2013-2016.

–¿Contaba con ser presidente de nuevo?

–Me lo imaginaba, sí. No había movimientos y todo apuntaba a ello.

–¿Por qué cree que no hay otras candidaturas?

–Vivimos en un momento en el que el compromiso de la sociedad es bastante escaso. También es cierto que la gente considera que no está preparada y las cosas no son tan difíciles. Hay que saber gestionar.

–Cerca de 500 socios y cuentas saneadas, datos que avalan su gestión...

–Efectivamente. Con un superávit de más de 5.000 euros, unas instalaciones dignas ubicadas en la Escuela de Comercio y una cuota anual que seguirá siendo de 75 euros. Baso mi gestión en dos pilares: tener criterio (siempre he dicho que tengo buena nariz) y estabilidad. Me gusta dar a los que me dan. Gijón me ha dado mucho y yo le tengo que dar también y así seguiré haciéndolo mientras la salud me lo permita. También soy una persona que sabe delegar y eso es algo muy importante.

–¿Delegar no es estar cansado?

–No soy superman, pero para nada estoy cansado. Es más, soy presidente porque jamás dejaría tirada a una entidad tan importante como el Ateneo Jovellanos, pero nadie me obliga a ello. Modestia aparte, tengo que decir que estamos en un momento muy dulce. Además, un buen líder sabe delegar y rodearse de un buen equipo que sea resolutivo.

–¿Habrá cambios en la junta?

–Obviamente, habrá cambios, pero porque hay gente que no va a continuar. Son cambios mínimos. Solo tres de diez personas.

–¿Puede adelantarnos algún nombre?

–Entre ellos estará el profesor jubilado Francisco (Paco) Rodríguez Menéndez, que lleva catalogando desde hace más de un año todos los libros del Ateneo. Es un trabajador incombustible. También Inés Lombán formará parte. Un equipo unido bajo una misma línea.

–Es de suponer el continuismo.

–Así es. Hay que seguir con el estilo del Ateneo, que es con el nació y con el que se sienten representados los socios, pero no solo eso, esta entidad cultural es una tribuna viva que da voz a la vida cultural asturiana y especialmente gijonesa. Y como hice desde que llegué, apuesto por planteamientos novedosos y llevar a cabo ciclos de interés actual, como los de los de salud mental, la mujer o la monarquía, y no tanto en conferencias o actividades no periódicas. Hay que darle continuidad y abrirlas a debate público, lo que también ayudará que entren nuevos socios más jóvenes.

–¿El relevo generacional de los socios es prioritario?

–Es fundamental. Quiero rebajar la media de edad de nuestros socios de 70 a 50 años y que participen activamente.

–¿Y que se presente alguien a presidente en 2028?

–Eso es. Además, según los estatutos, no podría ejercer más de tres mandatos seguidos. Voy en busca de savia nueva, que la hay, y con ganas y preparada. Solo hay que incentivarles a dar el paso y en eso también trabajaré.

–Hubo voces disonantes entre las bases ante su respaldo tan rotundo al plan para el Piñole.

–Vamos a hablar claro. Lo dije en una asamblea y no hubo ni una sola persona que dijera lo contrario. Luego leí en prensa alguna cosa. Lo normal es decirlo en las reuniones. Y me reafirmo en mis declaraciones. Veo lógico el traslado la obra de Nicanor Piñole hasta Tabacalera con su reubicación temporal en el Revillagigedo. Si Piñole levantara la cabeza también creo que estaría a favor y más sabiendo que en Tabacalera cabrán más obras suyas. Además, las asociaciones contaremos con espacios y existirá un anfiteatro con cabida para 400 personas. ¿Dónde está la polémica entonces? Creo que responde más a intereses políticos que a otras cosas.

–También respalda el traslado del Centro Asesor de la Mujer.

–Sin lugar a duda; es más, y de acelerar dicha la obra para que el traslado se lleve a cabo lo más rápido posible.

–El vial de Jove también le preocupa...

–No podemos seguir permitiendo esta situación para una ciudad como Gijón y que más de mil camiones invadan la zona oeste. Llevamos 20 años esperando soluciones. Los ciudadanos necesitan soluciones ya.