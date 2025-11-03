Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:00 Compartir

Todo sucedió pasadas las dos de la tarde, cuando, según testigos presenciales, una furgoneta se saltó un ceda al paso y chocó contra un BMW en el cruce de las calles Leoncio Suárez y Pedro Pablo, en el barrio gijonés de El Llano. En cualquier caso, la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente, que hizo que los vecinos de la zona se llevasen un buen susto, pero que aparentemente no ha tenido consecuencias graves. Fueron los Bomberos de Gijón quienes acudieron al rescate del hombre de 60 años que, en el interior de su BMW, había quedado dolorido tras el choque de los dos vehículos. Los bomberos procedieron a colocarle un collarín antes de sacarle del coche, a la espera de que llegasen las asistencias sanitarias al lugar del accidente. Aún no ha trascendido la gravedad del estado del herido en el siniestro, quien estaba consciente mientras le atendían en el coche. El conductor de la furgoneta, explicaron también esos mismos testigos, pudo salir por su propio pie del vehículo.

