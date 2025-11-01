Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento La campana comenzó a arder provocando una gran humareda y obligando a los comensales a salri fuera del local

Susto en la sobremesa en Gijón, coincidiendo con la hora de comer. La cocina del restaurante de Fomento Mamaguaja comenzó a arder provocando un susto entre los que allí se encontraban.

Hasta el lugar se desplazaron dos equipo de bomberos, que aplacaron las llamas, sin que hubiera que lamentar heridos. Se ciñó a un motor de extracción de aire que está ubicado en el techo del edificio.

Manuel y Beatriz, de Pola de Siero, estaban comiendo en el restaurante cuando se produjo el incendio. «La rapidez de los camareros evitó que fuese a más», cuentan a EL COMERCIO.

Los propios trabajadores del local salieron a pedir extintores a establecimientos cercanos, que no dudaron en cedérselos. Por suerte, para ellos el suceso «no llega ni a susto» porque todo sucedió muy rápido. «Empezó a salir un poco de humo por la puerta de la cocina y nos desalojaron. Es una pena porque la comida estaba buenísima. Volveremos», prometen.

También acudieron efectivos de la Policía Local que mantuvieron cortado el paso por ese tramo de la calle Rodríguez San Pedro mientras se desarrollaron las labores de extinción.

