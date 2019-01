Susto tras la Cabalgata por un conato de fuego 00:12 Operarios de Emulsa sofocan el conato de incendio en una máquina barredora. / E. C. Los operarios de Emulsa neutralizaron la intensa humareda procedente de una máquina barredora en Marqués de San Esteban O. S. GIJÓN. Lunes, 7 enero 2019, 03:33

El paso de la Cabalgata por la ciudad acabó en un susto que, por fortuna, no pasó a mayores. El incidente tuvo lugar en la calle de Marqués de San Esteban cuando los operarios de Emulsa se disponían a recoger las toneladas de confeti, serpentinas y residuos que dejó la estela del desfile de los Reyes Magos y su comitiva.

Unas de las máquinas barredoras del servicio de limpieza comenzaron a echar humo por la parte trasera cuando se encontraba en las proximidades de los jardines de la Reina. En pocos minutos, los compañeros del operario que conducía la maquinaria intervinieron con otro vehículo de mayores dimensiones provisto de manguera y con el propio dispositivo sofocaron el conato de incendio.

No fue necesaria la asistencia de los bomberos ni tampoco de los efectivos de emergencia. Al final, todo quedó en un sobresalto que no pasó a mayores y no consiguió eclipsar la alegría e ilusión del paso de los Reyes Magos por Gijón. Fue el único pequeño percance de un desfile multitudinario que discurrió con normalidad y en medio de amplias medidas de seguridad marcadas por el nivel 4 de alerta antiterrorista, estipulado por el Ministerio de Interior para el conjunto del país.