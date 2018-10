Tabacalera tiene paradas las obras de consolidación desde hace un mes Ajustes en el proyecto obligan a aprobar un modificado, aunque el Ayuntamiento mantiene que habrán acabado en el primer trimestre de 2019 I. VILLAR GIJÓN. Miércoles, 3 octubre 2018, 03:13

La junta de gobierno aprobó ayer «suspender temporalmente, con efectos del 1 de septiembre» las obras de consolidación de Tabacalera, iniciadas en mayo de 2016 con un plazo de ejecución de 15 meses y que ya han sido objeto de dos prórrogas, entre otros motivos por la aparición de nuevos restos arqueológicos en el subsuelo del inmueble. La reanudación de la obra llegará «cuando se disponga de la documentación necesaria».

El 31 de agosto, el director facultativo de la obra y el representante de la Unión Temporal de Empresas que la está llevando a cabo comunicaron que «por causas ajenas a su voluntad, no pueden continuar los trabajos en tanto no se redacte y apruebe un proyecto modificado, necesario e imprescindible». Explicaban que las últimas tareas posibles de acuerdo al contrato vigente fueron el remate de la cubierta y el hormigonado del zócalo de la fachada este. «El resto están sujetos a la redacción y posterior aprobación del proyecto modificado y por lo tanto no pueden ser comenzados».

El 7 de septiembre, la empresa comunicó en un nuevo escrito que «a día de hoy la actividad en la obra es nula, reduciéndose a labores de mantenimiento y conservación», añadiendo que «la ralentización de los ritmos de actuación en zonas afectadas por la falta de proyecto modificado está ocasionando gastos no considerados inicialmente». El 26 de septiembre, el jefe del servicio municipal de Arquitectura ratificó que «en la obra no hay actividad» y propuso la suspensión temporal hasta que esté el nuevo proyecto.

El Ayuntamiento señala que este modificado, «a menos del presupuesto original», corresponde a «ajustes de obra que tenemos que enviar al Principado, como la segunda planta de la vicaría, las ayudas de arqueología y lectura muraria y la no ejecución de la tabiquería». Añade que esta suspensión no afectará a la previsión anunciada el lunes a los grupos de la oposición de finalizar la obra «en el primer trimestre de 2019».