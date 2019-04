Taller sobre promoción de la salud con Juventud Gijón

El Departamento de Juventud organiza del 22 al 25 de abril un taller dirigido al trabajo en promoción de la salud con adolescentes y jóvenes. PUBLIRREPORTAJE Miércoles, 3 abril 2019, 13:18

Este programa formativo está pensado para complementar la formación de monitores/as de tiempo libre, educadores/as y otros perfiles profesionales que trabajan con adolescentes y jóvenes.

De la información a la acción. Herramientas para la promoción de la salud en el trabajo con jóvenes

En el taller se trabajará sobre los determinantes de la salud, la intervención comunitaria en materia de salud, el mapeo de recursos comunitarios y diferentes herramientas para el trabajo con jóvenes en promoción de la salud. Además, se abordarán diferentes cuestiones relacionadas con nutrición y alimentación, reflexionando sobre algunos elementos de riesgo en la alimentación de los jóvenes, y se darán pautas para trabajar el tema de la nutrición con los jóvenes y enseñarles a «leer» el etiquetado de los alimentos.

Contenidos

•Marco teórico. Condicionantes de la salud (Marcial Vicente Argüelles Suárez y Ye Too Ponese)

•Los determinantes de la salud. Las causas de las causas

•De la información a la acción. El ciclo de intervención comunitaria

•Herramientas metodológicas en el trabajo con jóvenes para promover la participación en salud. Mapeo de recursos comunitarios

•Algunas experiencias de trabajo en Asturias: Observatorio de salud en Asturias, YeToo Ponese. Espacio para la Gestión de Inéditos Viables

•Nutrición y alimentación (Rocío Allande Díaz)

•Hábitos saludables de alimentación para jóvenes

•Prevención de trastornos alimentarios

•Problemática asociada a dietas hipercalóricas e hiperproteicas en musculación

•Comida precocinada, bollería industrial… riesgos y alternativas

•Aprende a»leer» el etiquetado de los alimentos

¿Cuándo y dónde va a tener lugar?

Lunes 22 y martes 23, de 16:00 a 20:00 h. y miércoles 24 y jueves 25, de 17:00 a 20:00 h. en el Espacio Joven de la Escuela de Comercio (C/ Francisco Tomás y Valiente, 1).

¿Quién lo va a impartir?

El taller estará impartido por tres profesionales con amplia experiencia en el ámbito de la salud comunitaria:

•Marcial Vicente Argüelles Suárez trabaja en la Dirección General de Salud Pública, es técnico del Observatorio de Salud de Asturias. Es diplomado en enfermería por la Universidad de Oviedo y licenciado en Antropología Social y Cultural por la UNED.

•Elena María Fernández Suárez (Asociación Ye Too Ponese). Ye Too Ponese, Espacio para la Gestión de Inéditos Viables, es una asociación que desde 2004 trabaja en el empoderamiento y la participación para la acción. Desarrollan actividades de educación no formal, activismo artístico,cooperación… y colaboran con el Observatorio de Salud en Asturias en el ámbito local, para la dinamización de recursos comunitarios.

•Rocío Allande Díaz es enfermera de la Consejería de Sanidad, y desde 2016 es coordinadora de gestión asistencial en la Dirección de Evaluación y Atención Sanitaria. Tiene una amplia experiencia docente en talleres sobre salud, y es asesora nutricional del programa «Alimentación saludable y de producción ecológica en los comedores escolares de Asturias».

¿Cómo me apunto?

Tiene 15 plazas, 12 para jóvenes hasta 35 años y 3 para mayores de 35 años y es GRATUITO. Se entrega diploma de asistencia.

La inscripción se puede hacer desde a través de la plataforma municipal de inscripción a actividades.