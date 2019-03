Los talleres para niños con síndrome de Down se amplían este año a Gijón El mago Serres, de Oviedo Mágico, en el Ateneo de La Calzada. / PETEIRO La Gran Gala de la Magia celebrada en La Calzada recaudó casi mil euros para financiar las actividades de la asociación en Asturias JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Domingo, 10 marzo 2019, 05:18

La asociación Síndrome de Down de Asturias ampliará el taller de formación que ya tiene en marcha en Oviedo a Gijón. Con este taller los chavales que terminan sus estudios pueden continuar formándose. «Cuando terminan su etapa educativa, los niños con síndrome de Down no tienen posibilidades de seguir estudiando. Lo habitual es que no titulen en ESO, por lo que quedan muy limitados. Suelen terminar entre los 18 y los 21 años», explicó Tatiana Redondo, gerente de la entidad.

El taller lleva unos años funcionando en Oviedo y este año lo amplían también a Gijón. En él imparten cursos de nuevas tecnologías o prevención de riesgos laborales. «Les damos una formación muy amplia de cara a que puedan integrarse en el mundo laboral», aseguró Redondo. Además, cuentan con una batería de empresas en las que pueden hacer prácticas y en las que muchas veces encuentran trabajo.

LOS DATOS Magos de Oviedo Mágico Actuaron Juan Pablo, Serres y Jaco. Día Mundial El acto se realizó ayer con motivo de la conmemoración el 21 de marzo del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down. Recaudación Servirá para financiar los programas que la entidad desarrolla en Asturias.

Ayer celebraron en el Ateneo de La Calzada la Gran Gala de la Magia como acto de salida de los varios que tienen previstos con motivo de la celebración del Día Mundial de las personas con síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo. En ella actuaron por segundo año consecutivo y de manera altruista los magos de Oviedo Mágico. En ella se recaudaron cerca de 1.000 euros que irán destinados a financiar las actividades que la asociación lleva a cabo durante todo el año. Los magos contaron con mucha participación del público entre los que había muchos niños, padres, familiares y amigos de la asociación.

'La suerte de tenerte'

Como cada año los actos para conmemorar el día mundial se extienden por todo el mes de marzo. En esta ocasión el lema es 'La suerte de tenerte' y va dirigido a los hermanos de las personas con síndrome de Down. La asociación recorrerá toda la comunidad llevando su mensaje de integración a los centros escolares, desde educación infantil hasta bachillerato.

Algunos chicos y chicas voluntarios organizarán cuantacuentos, cine fórums, charlas, coloquios, en función de las distintas edades. Además, reforzarán su presencia en las redes sociales durante todo el mes y especialmente alrededor del día 21 con el hastag #lasuertedetenerte.

La Asociación Síndrome de Down de Asturias lleva trabajando desde 1985 como iniciativa de padres y madres «que no se quedaron quietos» y cuentan actualmente con 176 socios.