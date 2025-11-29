Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»

Poco se podía imaginar Pablo Peláez Vázquez cuando en el año 1971 abrió Talleres Peláez que no solo iba a sobrevivir más de medio siglo ... sino que el negocio daría de comer a la generación siguiente. El pasado viernes, día 28, tras 54 años en activo echó definitivamente el cierre por la jubilación de sus hijos Pedro Pablo y Rubén. «Qué contento se pondría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba, con un buen estado de salud», cuenta su nieta Laura, hija de Rubén. El negocio, ubicado entre Contrueces y Pumarín, en la calle del Pilar, fue mucho más que un taller. «Dio vida al barrio, fueron los 'bomberos de la calle' porque apagaron incendios en negocios o en viviendas cercanas, también atendieron cuando alguien se olvidaba las llaves en el interior de sus domicilios. Allí iban ellos al recate», dice con gracia Laura. Los dos hermanos se incorporaron siendo adolescentes. Su padre era mecánico y el trabajo comenzaba a crecer, hacían falta más manos y, aunque ambos jóvenes pensaron que sería para un breve espacio de tiempo, allí se quedaron para siempre. «Toda la vida juntos, sin un enfado entre ellos, coordinados y repartiendo el trabajo».

Un sinfín de anécdotas con clientes

En la despedida, muchos vecinos y amigos acudieron a mostrarles su cariño, «lo mejor que se llevan de todos estos años». '¿Y ahora a dónde vamos a llevar los coches?', les preguntaron varios. «El taller marcó mi forma de vivir con todos sus momentos malos y buenos, me formó profesional y personalmente y me siento orgulloso», aseguraba en el cierre Rubén Peláez, que añade que «sobre todo, te quedan los sentimientos de haber compartido tantas experiencias con clientes que llevan tantísimo tiempo con nosotros». También Pedro Pablo se mostraba muy emocionado en el momento de echar la persiana. «Hoy (por el viernes) cerramos este taller, no solo un espacio de trabajo, sino un hogar de sueños y esfuerzo, porque la jubilación llega, pero los recuerdos y aprendizajes seguirán vivos». Un tiempo en el que caben multitud de anécdotas, como cuando les pidieron arreglar una furgoneta que estaba aparcada en la calle de al lado y a los pocos días apareció una señora que era la propietaria de otro vehículo igual, con la misma avería y que abría con la misma llave y enfadada pidió que se la volvieran a dejar como estaba. Durante días, en otra ocasión tuvieron para reparar un coche de funeraria que, pese a que les daba cierto pudor, se acabaron acostumbrando a tenerlo en el negocio, ya que la pieza no acababa de llegar. Tal fue el impacto en el barrio el buen hacer de estos profesionales que dada la puntualidad con la que abrían el local, los vecinos utilizaban como referencia la hora sin consultar sus relojes.

Uno de sus trabajos fue la reforma total de un Seat 124 granate del abuelo, vehículo que aún sigue en la familia como un emblema. Supieron adaptarse a los nuevos tiempos y poco a poco fueron renovando las máquinas y su manera de trabajar, pero nunca perdieron su esencia. Ni las ganas de hacer cosas. Durante 9 años tuvieron un equipo de fútbol sala. «El Talleres Peláez». «El güelito era el presidente». Se abre ahora una nueva etapa que afrontan con cierta tristeza pero mucha satisfacción.