Los hermanos Pedro Pablo y Rubén Peláez, el último día de trabajo este viernes en su taller de la calle Pilar. E. C.

Talleres Peláez baja la persiana en Gijón: «Qué contento estaría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba»

El negocio ubicado entre Pumarín y Contrueces pone fin a más de medio siglo de actividad reparando automóviles: «No fue solo un espacio de trabajo, sino un hogar de sueños, esfuerzo y aprendizaje»

Susana D. Tejedor

Susana D. Tejedor

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:12

Comenta

Poco se podía imaginar Pablo Peláez Vázquez cuando en el año 1971 abrió Talleres Peláez que no solo iba a sobrevivir más de medio siglo ... sino que el negocio daría de comer a la generación siguiente. El pasado viernes, día 28, tras 54 años en activo echó definitivamente el cierre por la jubilación de sus hijos Pedro Pablo y Rubén. «Qué contento se pondría el abuelo si viera que el taller cierra pero estando arriba, con un buen estado de salud», cuenta su nieta Laura, hija de Rubén. El negocio, ubicado entre Contrueces y Pumarín, en la calle del Pilar, fue mucho más que un taller. «Dio vida al barrio, fueron los 'bomberos de la calle' porque apagaron incendios en negocios o en viviendas cercanas, también atendieron cuando alguien se olvidaba las llaves en el interior de sus domicilios. Allí iban ellos al recate», dice con gracia Laura. Los dos hermanos se incorporaron siendo adolescentes. Su padre era mecánico y el trabajo comenzaba a crecer, hacían falta más manos y, aunque ambos jóvenes pensaron que sería para un breve espacio de tiempo, allí se quedaron para siempre. «Toda la vida juntos, sin un enfado entre ellos, coordinados y repartiendo el trabajo».

