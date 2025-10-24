Tanatorio Noega El Lauredal: el mejor valorado de Gijón Los usuarios aprecian el entorno único y destacan la atención cercana del equipo de Funerarias Noega

Durante esta década de servicio, el Tanatorio Noega El Lauredal ha sabido combinar unas instalaciones de calidad con un trato cercano y personalizado a las familias que lo eligen. El hecho de sentirse arropadas en una situación tan difícil ha generado en la ciudadanía un reconocimiento que ha consolidado a este tanatorio como el mejor valorado por los gijoneses. Las reseñas espontáneas en Google, con una puntuación media de 4,8 sobre 5, reflejan su gratitud por la ayuda recibida. Además, el 99 % de las personas que han acudido a Funerarias Noega lo recomiendan activamente, destacando sobre todo la calidez del personal y la excelencia de las instalaciones.

Situado en un entorno único, el Tanatorio Noega El Lauredal dispone de cinco salas de velación con luz natural y decoración individualizada, todas equipadas con estancia principal, una sala íntima para el recogimiento familiar, aseo privado, armario ropero y teléfono interno. Esta distribución garantiza comodidad e intimidad en un ambiente especialmente diseñado para acompañar a quienes han perdido a un ser querido.

El recinto cuenta también con cafetería, floristería y una sala multiconfesional, pensada para acoger despedidas tanto religiosas como civiles, además de amplias zonas ajardinadas de más de 4.000 metros cuadrados, con árboles centenarios donde el tiempo parece detenerse. Todo el espacio es accesible y está adaptado a personas con movilidad reducida.

Funerarias Noega dispone, además, de crematorio propio.

Pero, por encima de la funcionalidad de las instalaciones y la belleza del lugar, la buena reputación del Tanatorio Noega El Lauredal es el resultado de un trato excepcional, que los gijoneses destacan en sus testimonios:

• «Un sitio precioso donde despedirse en una agradable intimidad. La atención y el cuidado al detalle son exquisitos, con un personal amable y cariñoso. Ya he decidido dónde será el último encuentro». — Rosa

• «Solo tenemos palabras buenas y de agradecimiento por parte de toda la familia, tanto del sitio como del personal que nos atendió. Recomendable 100 %. El mejor que hay, con diferencia.» — Paula

Opiniones como estas resultan muy reconfortantes y animan al equipo de Funerarias Noega a seguir mejorando en su vocación de ayudar y acompañar.

