«La tecnología no acabará con la poesía, pero seguirá siendo minoritaria» Presenta su obra 'Aún', donde un código QR permite escucharle recitar sus poesías. «Todavía tengo mucho que decir», advierte Antonio Gamoneda Poeta y escritor JOSÉ LUIS RUIZ GIJÓN. Sábado, 15 junio 2019, 02:53

Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931), poeta y escritor merecedor del premio Cervantes en 2006, aprendió a leer con el poemario de su padre y se le ubica dentro de la llamada Generación del 50. Autor de innumerables ensayos y poemas, siempre ha sido muy bien acogido por la crítica. 'Aún' contiene un código QR que permite, a través del teléfono móvil, escuchar los poemas recitados por el propio autor.

-¿Qué le impulsó a crear este libro con audio incluido?

-Estas tecnologías que yo no entiendo han conseguido que el libro se oiga en algún sitio. Para mí, era una circunstancia nueva porque el libro tenía que grabarlo yo primero. Está compuesto por algunas reflexiones en torno a la poesía y cosas propias de la biografía y de mi poética. Tuve que vocalizar los poemas que contiene. Estos poemas, en parte son conocidos por otros libros, pero no en su dimensión oral. La oralidad es el estado natural de la poesía. Si no hubiera existido Gutenberg, habría poesía. Está vertebrado en torno al título 'Aún', un título propio de mi edad que no es poca y ¿qué significación tiene? Pues a la poesía no hay que pedirle las significaciones de manera muy directa pero bueno. Aún parece que escribo. Los poemas son una selección de los publicados y otros inéditos. Se agrupan en torno a esa noción temporal y parece que lleva consigo la sugerencia de que todavía el tiempo no se ha acabado, el tiempo de vivir, de escribir y de tener una pequeña perspectiva. Para mí, es una novedad en el orden da la comunicación de mi escritura, nunca había hecho nada tan significado.

-Es decir, ¿que aún le queda mucho por contar?

-Hombre, es posible que sí me quede mucho, pero que no me dé tiempo a decirlo. Yo a veces tengo la sensación de que no he aprovechado bien mis años más jóvenes y podría tener mucho que decir.

-¿Se refiere a los años que estuvo trabajando en el banco?

-Quizá a lo largo de toda mi vida he hecho muchas cosas que no me han dejado dedicarme a lo que realmente quería. Una de esas cosas puede ser durante 24 o 25 años en los que fui empleado de banca. Curiosamente, cuando en el Banco Español de Crédito, las altas esferas me propusieron dirigir Gijón, fue cuando yo me marché. No porque no quisiera venir a Gijón sino porque aborrecía la banca, y entonces ese traslado con un ascenso de cierta importancia me ataba más a ellos.

-¿Cómo ve la poesía actualmente? ¿Gana lectores?

-La poesía no tiene muchos lectores, pero es una creación que tiene tres o cuatromil años de existencia y creo que ni la tecnología ni la velocidad van a acabar con ella. Pero seguirá siendo minoritaria.