Los temas complejos tienen premio A la izquierda, Roberto Pérez y a la derecha Aurora Platas, ambos participantes. En el centro, Alberto Fernández. / AURELIO FLÓREZ El jurado del Concurso de la Canción Asturiana valora las elecciones más atrevidas | El certamen organizado por EL COMERCIO llenó la plaza Mayor en su tercera jornada y hoy tiene una nueva cita a la una de la tarde MARLA NIETO GIJÓN. Domingo, 28 julio 2019, 02:26

Tercera jornada de concurso y el público cada día más animado y participativo. Después de una mañana de fuertes lluvias que auguraba lo peor para la XXXIX edición del Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO, un radiante sol se erigió en aliado, y consiguió llenar de emoción la plaza Mayor. Había incluso quienes se levantaban para aplaudir cuando consideraban que una voz sobresalía.

A la pregunta '¿consideráis necesario tener que elegir una canción de entre diez que propone la organización?', todos los inscritos se mostraron de acuerdo. Valentín García, el participante encargado de abrir el certamen en el día de ayer, cree que de ese modo «se sacan canciones nuevas o que nadie nunca se atreve a interpretar. Si no las conoces tienes que aprenderlas y ahí es donde realmente se demuestra quién es bueno». Coincide con esta opinión Cristina Sánchez, otra de las concursantes que ha ganado este -en voces nuevas- y otros concursos. Ella, de las canciones obligatorias se decantó por 'Arboleda bien plantada' que, además, llevó a cabo a capella. «Solo me sabía una de las diez que nos propusieron. Pero no la elegí. Prefería ponerme a prueba con otra que apenas sí conocía, porque es que si todos nos acomodamos, al final cantamos siempre lo mismo».

'Arrea carretero'

«La tonada se canta con genio, no con pena», señaló Aquilino Fernández, otro de los veteranos participantes. Pero no solo eso es clave. El jurado del concurso, compuesto por tres figuras expertas de la tonada -María del Rosario González 'Charo', José Manuel García y José Carlos Ronderos-, lo que más valora, además de lo obvio, la voz, es «mantener el tono toda la canción». Según advirtió Ronderos, «empezar una canción en un mal tono ya echa a perder el tema entero. Por eso es muy importante hacer los ensayos con la gaita». También, «el buen gusto a la hora de elegir los temas, la variedad, porque si eres buen cantante de tonada elegirás un repertorio variopinto, la puesta en escena y, cómo no, la respiración», aseguraron los tres jueces.

Pocos se atreven a interpretar melodías más complejas. Normalmente se lleva a concurso aquellas con las que se está seguro y cómodo. El jurado valora mucho la elección de una pieza complicada. «Hay varias, por ejemplo 'Arrea carretero' o 'A la salida del Sella'. Son dos temas para los que hay que ser muy valiente», indicó José Manuel García.