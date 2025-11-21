El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Inauguración del belén en el centro comercial de Los Fresnos. El de este año está dedicado a una aldea asturiana. José Simal

La temporada de belenes arranca en Gijón con acento asturiano

La Asociación Belenista de Gijón inauguró este viernes su primer nacimiento en el centro comercial Los Fresnos, con gaitero, tamborilero y «mucha gente»

Laura Fonseca

Laura Fonseca

Gijón

Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:24

Un llagar, una casa mariñana, un lavadero con su fuente, paisanos y paisanas pañando manzanas, cajas de sidra, pastores con gansos y un hórreo. Son las figuras de una típica aldea asturiana que desde este viernes luce el belén instalado en el centro comercial Los Fresnos, en el barrio de El Llano. Con la apertura al público de este nacimiento, la Asociación Belenista de Gijón da por iniciada la campaña de Navidad de 2025. «Ha sido un acto precioso y multitudinario. Vino muchísima gente, más que nunca», aseguraba orgullosa y radiante Elvira Suárez, presidenta de los belenistas.

La inauguración de este belén con acento asturiano contó con la presencia de la gerente del centro comercial de El Llano, Mari Paz Álvarez, «que se volcó y colaboró muchísimo con nosotros», indicó, agradecida, Suárez. Un gaitero y un tamborilero fueron los encargados de poner música al evento y lo hicieron al son de villancicos, como no podía ser de otra manera. «Ha sido muy emotivo. Vinieron tocando villancicos desde el pasillo central, creando una gran expectación». Al final, no faltó el Asturias, patria querida.

Una casa mariñana, un lavadero y un llagar. José Simal
La próxima parada de los belenistas de Gijón estará en el centro comercial Parque Principado, en Lugones. Allí, estrenarán el nacimiento dedicado a la villa de Grado.

En Gijón la cita más esperada es la apertura al público del belén monumental que se instala cada año en el Antiguo Instituto. Para ello habrá que esperar hasta el día 5 de diciembre, a las siete de la tarde, aunque Elvira Suárez ya ha desvelado que estará dedicado al balneario de Las Carolinas.

La gran novedad de este año será la puesta de largo de El Pesebre de los Mares, en la capilla de San Esteban el Mar, que se estrena como escenario belenista el 10 de diciembre. El pregón será el 12 de diciembre, y lo dará Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

