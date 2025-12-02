La tercera edición de 'Taxi Luz' en Gijón: 42 taxis, más de 160 usuarios y 16 residencias

Entidades participantes en la tercera edición de 'Taxi Luz' con los concejales Pelayo Barcia y Tino Vaquero, el presidente de Radio Taxi Gijón, Isaac Menéndez, y el director de la residencia Clara Ferrer, José Manuel López, entre otros.

Marcos Moro Gijón Martes, 2 de diciembre 2025, 15:06 Comenta Compartir

La iniciativa 'Taxi Luz', nacida hace tres años para acercar a residentes de centros de mayores a ver las luces navideñas mediante un tour gratuito a bordo de un taxi, se consolida y crece. Esta nueva edición tendrá lugar el martes 9 de diciembre con la mayor participación registrada hasta el momento: 42 taxis, más de 160 usuarios y 16 residencias. «Llegó para quedarse, es un día marcado en el calendario para todos», remarcó este martes el presidente de Radio Taxi Gijón, durante la presentación en el Ayuntamiento de este gran gesto navideño que permite a mucho mayores de la ciudad evocar y volver a ilusionarse con estas tradicionales fechas.

Los mayores enrolados en 'Taxi Luz' tendrán que estar preparados el día 9 para ser recogidos en sus respectivas residencias entre las 17.30 y las 17.45 horas. Toda la comitiva de taxis que los llevará a ver la decoración navideña confluirá a las 18.30 horas en la plaza Mayor, donde los participantes serán recibidos por la música de un coro y ayudados a bajarse con voluntarios de Protección Civil. El recorrido posterior incluirá el Náutico, la zona del paseo del Muro, Menéndez Pleayo, Uría, la Plazuela, el Parchís y el Carmen. Los taxistas tendrán permiso de la Policía Local para hacer paradas ante algunas de las luces más emblemáticas para disfrute de sus especiales viajeros.

Pelayo Barcia, concejal de Tráfico, destacó que los taxistas gijoneses «están muy involucrados con su ciudad». «Os merecéis vuestro espacio en el Ayuntamiento y en Gijón», ensalzó. También dedicó palabras de agradecimiento para las residencias: «Su trabajo es fundamental para la calidad de vida y bienestar de los mayores».

José Manuel López, director de la residencia de mayores Clara Ferrer, afirmó que 'Taxi Luz' «es una iniciativa consolidada que da visibilidad a la gente mayor, además de alegría e ilusión». «No queremos dar años a la vida, sino vida a los años», concluyó.