La tercera fase del plan del acceso vial por Jove, en marcha Viernes, 20 septiembre 2019, 03:21

Laureano Lourido aclaró queEl Musel ya ha completado dos de las cuatro fases en que se divide la redacción del proyecto para la construcción del acceso vial por Jove. «El mes pasado recibimos los 58.000 euros de la asignación de 97.000 que aún no habíamos gastado porque no teníamos que gastar. No vamos a recibir de Puertos del Estado dinero para una obra que no haremos nosotros», aclaró. Salvador de la Encina se comprometió a «tratar de acelerar el proyecto», cuya ejecución depende de la Dirección General de Carreteras.