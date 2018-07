La Terraza del Botánico desata la magia de la música en directo

La terraza del Botánico

Agosto

Miércoles 1 Assia*Domingo 5 Fiesta XXX Aniversario El Cohete. Tributo a Los LocosLunes 6 Los Testigos *No hay entradasMartes 7 Smooth Criminals. Homenaje a Michael JacksonMiércoles 8 Alberto & García + Staytons.*Jueves 9 The Forrest Rock BandViernes 10 Lia & The TroubadoursSábado 11 El guateque. Micky y Plana Mayor*Domingo 12 José Manuel TejedorLunes 13 Coro Más que JazzMartes 14 Los Desiempre + Son del Carmen*Miércoles 15 Morgan*Jueves 16 Manel Fuentes & The Springs´ Team BandViernes 17 Tubular TributeSábado 18 Festival Internacional de Piano. El piano de Debussy

Septiembre

Sábado 1 De Pedro

APERTURA DE PUERTAS: 21.15 h. El Jardín Botánico permanecerá abierto hasta las 2.00 h. La entrada será gratuita una vez finalizadas las actuaciones. Todas las actividades en la terraza son a cubierto.

PARA LLEGAR: Líneas 1, 2, 18 y 26 de Emtusa en su servicio habitual.

PARA REGRESAR: Servicio especial de autobuses todos los días a la 1:00 h

Venta de entradas

Presenciales en la Taquilla del Jardín Botánico. A través de internet en www.jbagijon.com o en los enlaces indicados al lado de algunos conciertos marcados con (*)