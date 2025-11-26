Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano
El jurado del concurso de ideas ratificó ayer su fallo y el Ayuntamiento de Gijón creará ahora un grupo de trabajo para decidir cuáles lleva a finalmente a la práctica
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:39
El Ayuntamiento de Gijón sigue dando pasos de cara a la recuperación para la ciudadanía del litoral este, con el objetivo de que gijoneses ... y visitantes puedan disfrutar ya el próximo verano de unos terrenos que durante años han estado abandonados en un espacio privilegiado de la ciudad. Este martes se celebró una nueva reunión del jurado del concurso de ideas para el diseño de la denominada 'playa verde' de El Rinconín, que ocupará 18.479 metros cuadrados a ambos lados del edificio en el que se ubica la terraza del Rick's, entre el Faro del Piles y el Sanatorio Marítimo. Una reunión que sirvió para ratificar como ganador del mismo, con un premio de 15.000 euros, al proyecto 'Brisa marina' –que también fue el más votado por la ciudadanía–, así como para solventar un error en el cómputo final de las votaciones por categorías que según el Ayuntamiento no afecta a las primeras posiciones. También se mantienen, por tanto, dos áccesits de 4.000 euros para los proyectos 'La 21' y 'Mar y montaña'.
El siguiente paso en el proceso será la apertura de los sobres para conocer qué estudio de arquitectura está detrás de cada propuesta. Y a continuación, en el seno del Ayuntamiento se constituirá un grupo de trabajo interno, con técnicos y responsables de las áreas de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Deportes y Cultura «para acabar de moldear esa 'playa verde', que esperamos que pronto sea una realidad para ofrecer a la ciudadanía un espacio de esparcimiento en plena conexión con el mar».
Adecuación provisional
El proyecto de 'Brisa marina' plantea para esta zona la creación de un gran parque litoral concebido como un archipiélago de islas interrelacionadas entre sí y entre las que se distribuyen zonas para todas las edades (juegos con arena, 'skate park', áreas de fitness y yoga, espacios con sombra, zonas más tranquilas para los mayores...). Incluye un lago urbano de 800 metros cuadrados, un edificio con sala de 'co-working' y cubierta-mirador, aparcamiento para 80 vehículos y una fachada vegetal para integrar con el entorno el edificio del Rick's. Presupuesta el coste de la obra en 723.000 euros.
El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, recordó que el proceso se puso en marcha con la intención de obtener ideas, por lo que el resultado final podría combinar propuestas de diferentes proyectos, sin necesidad de ejecutar la idea ganadora tal cual. De hecho, también hay sobre la mesa una propuesta presentada por los vecinos de Somió. Añadió que la intención del Ayuntamiento es poder abrir estos terrenos a toda la ciudadanía ya para el próximo verano, con una intervención sencilla y provisional, «mientras en paralelo trabajamos en el proyecto final».
La expropiación del chalé que bloquea el desarrollo residencial de la zona, en diciembre
Después de que en julio la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) aprobó la expropiación forzosa del chalé que tiene bloqueado el desarrollo completo del PERI-11, en el entorno del Rick's y el Sanatorio Marítimo, la Alcaldía acaba de fijar para el 18 de diciembre el pago del justiprecio establecido para esta operación. Serán 304.954 euros para el propietario del inmueble y en 239.607 euros por el derecho de usufructo del que disfruta su hijo, que lleva años batallando contra la constructora Avintia para evitar su desalojo. La resolución municipal señala que una vez se consigne el pago los derechos de propiedad y usufructo pasarán a la junta de compensación que está ejecutando el nuevo desarrollo urbanístico de la zona.
Además de este acuerdo expropiatorio, existe una sentencia de desahucio de la Audiencia Provincial, aún pendiente de fecha para su ejecución. La negativa a desalojar esta vivienda impide construir dos de los cuatro edificios previstos en la zona –los otros dos están muy avanzados–, lo que ha conllevado incluso otro proceso paralelo contra la constructora por parte de los compradores de los futuros pisos, a los que la empresa reclamaban un plus por el encarecimiento de los materiales a raíz del retraso.
