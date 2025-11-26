El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las imágenes incluidas en el proyecto ganador del concurso de ideas para la playa verde de El Rinconín. E. C.
Urbanismo

Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano

El jurado del concurso de ideas ratificó ayer su fallo y el Ayuntamiento de Gijón creará ahora un grupo de trabajo para decidir cuáles lleva a finalmente a la práctica

Iván Villar

Iván Villar

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:39

Comenta

El Ayuntamiento de Gijón sigue dando pasos de cara a la recuperación para la ciudadanía del litoral este, con el objetivo de que gijoneses ... y visitantes puedan disfrutar ya el próximo verano de unos terrenos que durante años han estado abandonados en un espacio privilegiado de la ciudad. Este martes se celebró una nueva reunión del jurado del concurso de ideas para el diseño de la denominada 'playa verde' de El Rinconín, que ocupará 18.479 metros cuadrados a ambos lados del edificio en el que se ubica la terraza del Rick's, entre el Faro del Piles y el Sanatorio Marítimo. Una reunión que sirvió para ratificar como ganador del mismo, con un premio de 15.000 euros, al proyecto 'Brisa marina' –que también fue el más votado por la ciudadanía–, así como para solventar un error en el cómputo final de las votaciones por categorías que según el Ayuntamiento no afecta a las primeras posiciones. También se mantienen, por tanto, dos áccesits de 4.000 euros para los proyectos 'La 21' y 'Mar y montaña'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  2. 2 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  3. 3 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  4. 4 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  5. 5 El verano gijonés tendrá un nuevo festival: llega WAY!
  6. 6 Rechazan la incapacidad permanente a una ganadera asturiana con secuelas de una mastectomía, ansiedad y depresión
  7. 7

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  8. 8 El restaurante Michem y los secretos del mejor pote asturiano
  9. 9

    Sánchez opta por la fiscal contra la violencia de género Teresa Peramato para sustituir a García Ortiz
  10. 10 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano

Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano