Los terrenos de la playa verde de Gijón, aún pendientes del proyecto definitivo, abrirán al público en verano

El Ayuntamiento de Gijón sigue dando pasos de cara a la recuperación para la ciudadanía del litoral este, con el objetivo de que gijoneses ... y visitantes puedan disfrutar ya el próximo verano de unos terrenos que durante años han estado abandonados en un espacio privilegiado de la ciudad. Este martes se celebró una nueva reunión del jurado del concurso de ideas para el diseño de la denominada 'playa verde' de El Rinconín, que ocupará 18.479 metros cuadrados a ambos lados del edificio en el que se ubica la terraza del Rick's, entre el Faro del Piles y el Sanatorio Marítimo. Una reunión que sirvió para ratificar como ganador del mismo, con un premio de 15.000 euros, al proyecto 'Brisa marina' –que también fue el más votado por la ciudadanía–, así como para solventar un error en el cómputo final de las votaciones por categorías que según el Ayuntamiento no afecta a las primeras posiciones. También se mantienen, por tanto, dos áccesits de 4.000 euros para los proyectos 'La 21' y 'Mar y montaña'.

El siguiente paso en el proceso será la apertura de los sobres para conocer qué estudio de arquitectura está detrás de cada propuesta. Y a continuación, en el seno del Ayuntamiento se constituirá un grupo de trabajo interno, con técnicos y responsables de las áreas de Urbanismo, Infraestructuras, Medio Ambiente, Parques y Jardines, Deportes y Cultura «para acabar de moldear esa 'playa verde', que esperamos que pronto sea una realidad para ofrecer a la ciudadanía un espacio de esparcimiento en plena conexión con el mar».

Ampliar Reunión del jurado del concurso, presidido por el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. Ucha

Adecuación provisional

El proyecto de 'Brisa marina' plantea para esta zona la creación de un gran parque litoral concebido como un archipiélago de islas interrelacionadas entre sí y entre las que se distribuyen zonas para todas las edades (juegos con arena, 'skate park', áreas de fitness y yoga, espacios con sombra, zonas más tranquilas para los mayores...). Incluye un lago urbano de 800 metros cuadrados, un edificio con sala de 'co-working' y cubierta-mirador, aparcamiento para 80 vehículos y una fachada vegetal para integrar con el entorno el edificio del Rick's. Presupuesta el coste de la obra en 723.000 euros.

El concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, recordó que el proceso se puso en marcha con la intención de obtener ideas, por lo que el resultado final podría combinar propuestas de diferentes proyectos, sin necesidad de ejecutar la idea ganadora tal cual. De hecho, también hay sobre la mesa una propuesta presentada por los vecinos de Somió. Añadió que la intención del Ayuntamiento es poder abrir estos terrenos a toda la ciudadanía ya para el próximo verano, con una intervención sencilla y provisional, «mientras en paralelo trabajamos en el proyecto final».