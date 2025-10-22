El Texu presenta en Gijón el matasellos conmemorativo de la muerte de Sebastián Miranda Se cumplen 50 años del fallecimiento del escultor asturiano, autor de la obra 'El retablo del mar' expuesta en el Museo Casa Natal de Jovellanos

Luis Rollán, presidente del grupo filatélico El Texu, y David Osorio, director de la oficina central de Correos, este martes, con el matasellos.

María Agra Gijón Miércoles, 22 de octubre 2025, 07:36 Comenta Compartir

Con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del escultor asturiano Sebastián Miranda (1975-2025), autor de la obra 'El retablo del mar' que está expuesta en el Museo Casa Natal de Jovellanos, el grupo filatélico presentó este martes, en los bajos de la oficina central de Correos, en Gijón, un matasellos conmemorativo.

Durante tres horas, de 16.30 a 19.30, los gijoneses pudieron hacerse con todo tipo de material filatélico: desde un sobre con sello o sin él, hasta un sobre con básica, una trajeta con sello, un sello personalizado o una carpeta que incluye una tarjeta postal, un sobre, un sello y un matasellos conmemorativo, acompañado de una reproducción de la obra a color.

Ampliar Matasellos conmemorativo del 50 aniversario del fallecimiento de Sebastián Miranda. José Simal

Cabe mencionar que, si bien el fallecimiento de Sebastián Miranda tuvo lugar el 19 de octubre de 1975, la presentación del matasellos se emplazó a ayer por cuestiones de agenda y logistica.

