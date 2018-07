Al mal tiempo, buen paraguas Viandantes previsores, ayer, con su paraguas. / PAÑEDA Las tormentas del verano también tienen su lado bueno. «Cuando cae un chaparrón sí que se vende», destacan los comerciantes CANDELA DEL VALLE GIJÓN. Jueves, 19 julio 2018, 00:57

«Los paraguas aquí se venden principalmente cuando caen chaparrones y llueve mucho de repente», una máxima que se está cumpliendo a la perfección en el arranque de este verano. Así lo constatan los comerciantes consultados por EL COMERCIO, quienes están prolongando sus ventas en junio y julio como si fuera aún primavera o, incluso, invierno. El último ejemplo, ayer mismo, un día gris, salpicado por algún orbayu traicionero al que, según las previsiones, le seguirá hoy otro bastante peor.

Javier Nava, de Bolsos Mariano, confirma esta curiosa estabilidad. «Estamos vendiendo como el resto del año. Las ventas no descienden porque el mal tiempo no lo permite», asevera. La mayoría coinciden en este hábito de consumo local, similar al del resto del año y con picos en los días en los que el chubasco llega de manera imprevista. Y la sorpresa, apunta Nava, afecta tanto a autóctonos como a forasteros. «En esta época se empieza a notar al turista, que normalmente no viene preparado para el verano del norte. Piensa que aquí no hace malo y el agua le pilla desprevenido», afirman Mariel Álvarez y Gerardo Mendoza, de Paraguas Romanelli. En Bolsos Mariano, sin embargo, precisan que las compras de los visitantes «no superan normalmente el 10% del total». Un bajo porcentaje que algunos atribuyen a que «los turistas tienden a gastar cada vez menos».

Todos convienen en que el momento mágico se produce cuando cae una tromba de agua sin previo aviso, como ha ocurrido repetidamente este verano. «Cuando comienza a diluviar sí que se vende», cuenta Vanesa Fernández, de Isaac Perfumerías. «La gente compra cuando el agua les sorprende en mitad de la calle y esto es bastante común en Asturias en verano», corrobora María Jesús Valdés, de la tienda de complementos Borsellino.

Dos gijonesas, Isabel Fernández y María López, preguntadas en plena calle apelan a su hábito previsor: «Siempre llevamos el paraguas en el bolso, tanto como si dan malo como si no. Nunca se sabe», dicen.

Gorros en auge

En Romanelli recuerdan que el agosto pasado «fue un mes con muchas precipitaciones y la venta se disparó», tanto de paraguas como chubasqueros y sombreros impermeables: «Los gorros se venden mucho más últimamente. Mucha gente, en especial hombres, prefieren usar este complemento al sentirse más cómodos», explica Mariel Álvarez, comerciante de un sector que sabe ver el lado bueno de las tormentas.