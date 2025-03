Tino Vaquero: «Gijón no puede ser una ciudad objetora de la ley»

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Gijón Tino Vaquero calificó este miércoles de «esperpéntica» la comparecencia del día anterior del concejal de Tráfico Pelayo ... Barcía y del diputado autonómico de Foro Adrián Pumares en el Consistorio gijonés para anunciar sendas iniciativas en el ámbito local y regional para pedir al Ministerio de Transportes que no deje a Gijón sin ayudas al transporte público de viajeros el próximos mes de julio por no activar los mecanismos sancionadores en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de La Calzada.

Para Vaquero, «la alianza del negacionismo del cambio climático» lo que pretende es «un fraude de ley auténtico». «Pretendían dar cumplimiento a la ley, pero sin activar las restricciones efectivas que es para lo que debe servir la ZBE, que es para reducir las emisiones y sus efectos en la salud de las personas», explicó Tino Vaquero, que se refirió a la rueda de prensa del martes de Barcia y Pumares como «el primer acto de la sociedad Foro-PP, una UTE de la ultraderecha, en la que parece que Pumares asume la portavocía del PP», en referencia al pacto de colaboración parlamentaria firmado por populares y forisas en la Junta General.

No ahorró calificativos Vaquero hacia una comparecencia «grotesta por la forma y por el contenido», al presentar en el Ayuntamiento de Gijón «algo que saben de sobra que no va a prosperar en la Junta General».

El edil socialista puso el acento en que las pretensiones de Foro constituyen «un fraude de ley» y acusó a Pelayo Barcia, «con el beneplácito de Carmen Moriyón, de »jugar a este juego de trileros de a ver cómo eluden el cumplimiento de la legalidad y no solo eludirla, sino aparentar que la cumplen«. »Sabían que el Ministerio no iba a permitir que ningún Ayuntamiento le dé gato por liebre y que no va a haber ayudas al transporte porque el decreto ya lo exigía y que entraba en vigor en julio de 2025, así que no pueden decir que les pille por sorpresa«, argumentó Vaquero.

«La ZBE no cumple ninguna exigencia, es una estafa a los vecinos de Gijón, y la ley está para cumplirla. Si la quieren cambiar tendrán que proponerlo en las Cortes», afirmó el concejal socialista, que también reconoció que «las restricciones no gustan a nadie, pero Gijón no puede ser un ciudad objetora de la ley» y puso como ejemplo el desarrollo de las ZBE que otras ciudades del norte, como Bilbao y San Sebastián, están poniendo en marcha «de verdad», «donde los coches sin calificación ambiental dejarán de circular».

Tino Vaquero animó a Pelayo Barcia a que aclare qué va a pasar con las ayudas al transporte en Gijón. «¿Va a subir el precio del autobús el 1 de julio como ocurrió en enero o van a cambiar el proyecto de ZBE para hacer una de verdad?, porque el Ministerio les obligará a ello para obtener más ayudas», esgrimió. «No hay que ser muy avispado para vaticinar lo que va a ocurrir seguidamente, cuando el Ministerio les ignore o les rechace la sugerencia: se harán las víctimas, que es un papel que la alcaldesa interpreta con maestría y pretenderán vendernos que todo es culpa del Gobierno de España», añadió Vaquero.

El concejal del PSOE también fue muy crítico con el proyecto de ZBE presentado por el Ayuntamiento, «que bordea el ridículo en susmás de 200 páginas». «Parte de una decisión política previa de crear una zona de «aplicación laxa» en la que, en realidad, no hay restricciones efectivas, y para llegar a ella, la empresa encargada argumenta a lo largo del texto sobre la bondad de las zonas de bajas emisiones para, al final, no dar cumplimiento a ninguno de los fines que pregona para las mismas», agregó.

Vaquero vaticinó que «el Ministerio obligará a cambiar en una buena parte ese proyecto de ZBE, incluida la escasa memoria económica que presentaba o la peregrina justificación de la falta del vial de Jove como excusa para no imponer sanciones». «Estaremos atentos a las ocurrencias del señor Barcia, que a buen seguro nos podrá deparar alguna sorpresa. Esperemos que no sea con el dinero y la salud de todos los gijoneses», dijo el socialista.

Zonas tensionadas

Por último, Vaquero también hizo referencia a las zonas tensionadas y al hecho de que desde Foro pidan «lealtad» al Gobierno del Principado «cuando en Gijón rechazaron el pactosocial por la vivienda propuesto por el PSOE y cuando han presentado un plan de vivienda para el que no han contado con el Ejecutivo autonómico, equivocando, además, por completo la línea de actuación, más preocupados por intereses privados que públicos». «La lealtad no es pedir que se incumpla ley sino dejar que quien tiene competencias, en este caso la comunidad autónoma, la aplique, unirse a él y trabajar conjuntamente en las medidas complementarias que deben acompañar a la declaración de zonas tensionadas«, afirmó. »Ni sabían lo que votaron cuando se abstuvieron, ni lo saben ahora cuando las rechazan», remarcó.