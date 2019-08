La tonada se impone a la tormenta El público, resguardado de la lluvia en los soportales de la plaza Mayor. / CAROLINA SANTOS La lluvia no impidió que el público disfrutase de la primera final del XXXIX Concurso de Canción Asturiana Catorce intérpretes ofrecieron sus mejores actuaciones en la plaza Mayor MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 7 agosto 2019, 01:45

La fidelidad del público amante de la tonada es infinita. Si el tiempo acompaña, perfecto, y si no, basta con prepararse bien: un paraguas, un refugio, y listo. La tormenta de ayer no logró empañar la primera final del XXXIX Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO. Como es lógico los nervios acompañaron a los catorce primeros finalistas del certamen, independientemente de la experiencia que tengan sobre las tablas. «Llevo cuarenta años cantando en el Coro Minero de Turón y sigo saliendo al escenario como un flan. A veces incluso se me olvida la letra de las canciones, pero es lo que hay», confesaba entre risas el mierense Javier Toral antes de su participación.

Tras cada actuación llegan las dudas. «¿Estaba en el tono correcto?», se preguntaba la gijonesa Vanesa Señas, que participa en la categoría de 17 a 21 años tras cantar el tema 'Soy de Pravia'. «Que sí, mujer, lo has hecho muy bien», le respondía su ya amiga y también finalista en la modalidad de menores de 16, Noemí Alonso. Pese a que se trata de una competición, los participantes en este tipo de concursos han creado una gran familia.

La tonada se escucha y se siente. De eso se encargan los intérpretes que ayer dieron lo mejor de sí mismos en la plaza Mayor. Luchan por hacerse con la distinción de ser los mejores de un certamen con mucha historia. Todo eso ante un jurado muy atento, a cada giro, los gestos, la emoción, al mínimo detalle aunque pueda parecer insignificante. Todo cuenta. ¿Qué es lo que define una buena actuación? ¿El estruendo de los aplausos? ¿La colocación de las manos? Seguramente tengan mucho que ver, sin embargo, lo que queda al final es lo que siente el espectador.

El veredicto

Hoy se celebrará la segunda y última jornada de la fase final del concurso. Se subirán al escenario con sus mejores temas otros catorce intérpretes dispuestos a dar el do de pecho. Los finalistas de las categorías femenina y masculina entonarán tres canciones, una de ellas del repertorio obligatorio, y tanto los de las categorías de 17 a 21 años como los menores de 16, cantarán una de libre elección.

Los miembros del jurado, compuesto por María del Rosario González 'Charo', José Manuel García y José Carlos Ronderos, lo tienen complicado tras el alto nivel demostrado sobre el escenario de la plaza Mayor. El nombre de los ganadores podrá conocerse mañana.

Los premios que recibirán serán en metálico: en la categoría masculina, del undécimo al primer clasificado recibirán desde 50 a 700 euros; en la femenina, de la novena a la primera, la misma cantidad; en la de 17 a 21 años, serán los tres primeros a los que se les entregará el galardón, que va desde los 100 hasta los 200 euros; y en la de menores de 16 años se premiará del quinto al primero, y se les otorgará de 50 a 200 euros.