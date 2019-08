Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO «En la tonada no puedes ir con la voz al 80%» Lorenza Corripio. / DANIEL MORA Lorena Corripio Vencedora en categoría femenina en el Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO «Aunque siempre voy con la ilusión de quedar lo mejor posible, es increíble haber ganado diez veces seguidas» MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 10 agosto 2019, 01:59

Lorena Corripio (Carrandi, 29 de agosto de 1980) es, además de cantante de tonada, informática. El poco tiempo libre que tiene lo emplea en compartir todo el arte que lleva dentro, el cual la ha convertido en la ganadora de la categoría absoluta femenina de la XXXIX edición del Concurso de la Canción Asturiana de EL COMERCIO. Su décima victoria consecutiva.

-¿Cómo se siente una diez veces campeona de la tonada?

-Imagine... Muy contenta. No te lo acabas de creer, siempre una va con la ilusión de quedar lo mejor posible, pero diez veces seguidas es increíble. No lo esperas, porque hay muy buen nivel.

-¿Cuál es el método para conseguir tanto?

-Método, ninguno. La canción asturiana requiere sacrificio, escuchar mucho a los de antes y ensayos constantes. Y también hay que tratar de hacer propia una canción, darle personalidad siguiendo una línea.

-¿Cuánto tiempo se dedica a la tonada en su día a día?

-Hay que ser muy constante. Antes le podía dedicar más tiempo, pero ahora con el trabajo es difícil. Este género es duro y exige tener la voz bien. Quizá con otro tipo de canción se salga del paso teniendo la voz a medias, pero en la tonada no puedes ir con la voz al 80%. Hay que cuidarse mucho, pero también es necesario ser consciente de que a veces por mucho que te cuides... No siempre estarás al cien por cien.

-¿Cuál considera que es su punto débil?

-Como sucede con la mayoría, los nervios. Yo creo que todos, en un momento dado, lo sentimos. A veces los controlas, pero otras es imposible, y pueden jugar una mala pasada. Además, cualquier otro factor físico como catarros, alergias... Estuve medio invierno enferma y eso me impidió poder ganar algunos concursos. Por suerte, para este estuve bien, que además es uno de los certámenes donde más me presta cantar, porque llevo viniendo desde que era niña, con mi abuelo. Ahí solo era espectadora, pero me da mucha nostalgia.

-¿Qué hará con el premio?

-Sobre todo disfrutarlo. Normalmente aprovecho para comprar algún capricho. Y, cómo no, compartirlo con los míos, que han sido un gran apoyo en este y todos los concursos en los que he estado.