La torre de la iglesia de San Pedro, en Gijón, se somete a examen para su rehabilitación La inspección de la cúpula del campanario revela que «el deterioro es mayor del que se pensaba» y obliga a cubrirla con una red para evitar desprendimientos

La instalación de una plataforma elevadora de grandes dimensiones junto a la iglesia de San Pedro y la colocación de una malla de red en la parte superior de la torre del campanario sorprendieron este lunes a los viandantes en la zona del Campo Valdés. Estos movimientos vinieron marcados por el inicio de los trabajos previos para llevar a cabo el proyecto de rehabilitación de la pirámide de la torre, que será la primera intervención exterior en este icónico edificio gijonés tras su reconstrucción a mediados del siglo XX. Los trabajos fueron realizados por la empresa Construcciones Tolivia y supervisados por el arquitecto Diego Cabezudo y el ingeniero Andrés Alonso.

La grúa se utilizó para recoger muestras de la piezas de mortero que conforman el tejadillo de la torre y examinar el estado de su estructura. Con esa inspección se vio que «el deterioro es mayor del que se pensaba» y se decidió envolver la parte más alta de la torre, que se eleva a 37 metros, con la citada malla de red como actuación de urgencia. Las losas que cubren la pirámide del campanario, especialmente las que dan a la parte norte –hacia el mar Cantábrico– presentan un grave peligro de desprendimiento, lo que ha obligado a cambiar el plan inicial que contemplaba solo anclarlas y asegurarlas.

Malla de red que se colocó para evitar desprendimientos. Damián Arienza

El párroco de San Pedro, el veterano Javier Gómez Cuesta, señala que el origen del problema reside en los materiales originales de la torre, inaugurada el 8 de diciembre de 1953. Según explica, las losas son de «argamasa y hormigón» y están ancladas con hierro. «Y ese hierro se oxida», un proceso acelerado por los casi 72 años de exposición al salitre del mar. La propuesta que están estudiando Cabezudo y Alonso es la sustitución completa del revestimiento de la pirámide. Una empresa especializada fabricará losetas idénticas en tamaño, textura y color, pero utilizando materiales modernos de mayor calidad y más ligeros, como compuestos de polímeros. Además, se instalará un nuevo anclaje de acero inoxidable para asegurar una mayor durabilidad.

Esta fase de estudio iniciada ayer es solo la antesala del proyecto final de rehabilitación, cuyo plazo y coste están por definir.