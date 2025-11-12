Papilla de bocarte, chipirón y merluza para alimentar a 20 crías de tortuga boba en Gijón Procedentes de Murcia, serán cuidadas en el Centro de Recuperación de Animales Marinos del Acuario gijonés hasta junio de 2026

Dos de las crías de tortuga boba procedentes de Murcia y que estos días se recuperan en el Bioparc Acuario de Gijón.

Laura Fonseca Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:16

Papilla de bocarte, chipirón, merluza o gambas. Es la alimentación que estos días reciben en el Bioparc del Acuario de Gijón veinte crías de tortuga boba, procedentes de la región de Murcia. Los ejemplares permanecerán hasta junio de 2026 en el Centro de Recuperación de Animales Marinos del Principado de Asturias (Crama), ubicado en las instalaciones del Bioparc, que «está viviendo unas semanas de gran actividad».

Los ejemplares, veinte pequeñas tortugas bobas (Caretta caretta) se han convertido en las nuevas inquilinas del centro, donde permanecerán varios meses dentro de un programa de conservación marina. Según indicó el Bioparc, la iniciativa forma parte de un proyecto coordinado por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor. El nido del que proceden fue descubierto el 13 de julio de 2025 en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en el municipio de Cartagena, por el equipo de voluntariado de Territorio Tortuga.

Tras varias traslocaciones para proteger los huevos de posibles inundaciones, finalmente entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre eclosionaron 52 crías vivas, todas incorporadas a un programa Headstarting. De ellas, veinte han sido trasladadas al Crama Bioparc de Gijón, donde serán cuidadas hasta junio de 2026, cuando regresarán al Mediterráneo para iniciar su vida en las aguas que las vieron nacer.

En Gijón, «las tortugas son alimentadas con una papilla especialmente formulada que incluye ingredientes como bocarte, chipirón, merluza o gambas que se irá adaptando a las etapas de crecimiento, así como a las necesidades nutricionales de cada ejemplar», indicó el Acuario a través de una nota de prensa. Además, cada semana se pesan y miden para seguir de cerca su desarrollo y detectar posibles problemas de salud. El equipo veterinario del Bioparc les proporciona un entorno cuidadosamente diseñado que simula las condiciones naturales del océano, con corrientes de agua, refugios y estructuras de enriquecimiento ambiental que fomentan los comportamientos propios de su especie.

«Nuestro objetivo es que estas tortugas crezcan fuertes, sanas y preparadas para la vida una vez que vuelvan a su hogar en el Mediterráneo», explica Laura Marcos, veterinaria del Crama. «Este tipo de programas no solo contribuyen a recuperar las poblaciones de tortugas marinas, sino que también nos permiten avanzar en la investigación y el conocimiento sobre biología y conservación», añade Susana Acle, directora de biología, veterinaria e investigación de Bioparc Acuario de Gijón.

Otras diez procedentes de Mallorca

La próxima semana llegarán diez tortugas más procedentes de Mallorca que forman parte de un programa impulsado por el Consorcio de Recuperación de Fauna de las Islas Baleares (COFIB) de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natura. Los ejemplares nacieron en tres nidos de Mallorca e Ibiza, en el verano de 2025. Tras su eclosión, fueron seleccionadas para su inclusión en el programa, que también cuenta con la participación de varios centros especializados de toda España.

Este tipo de programas, llamados Headstarting, son un tipo de programa de conservación que busca aumentar las posibilidades de supervivencia de especies en peligro. En el caso de las tortugas marinas, las crías nacidas en la playa son especialmente vulnerables a los depredadores y a las condiciones ambientales. Por ello, las recién nacidas se crían temporalmente en un entorno controlado hasta alcanzar un tamaño y fortaleza que les permite regresar al mar con mayores garantías de supervivencia.

Estas acciones conjuntas entre administraciones, centros de conservación y entidades científicas permiten reforzar la población mediterránea de tortuga boba, una especie catalogada como vulnerable, cuya presencia en el litoral español es cada vez más habitual gracias a los esfuerzos de protección y recuperación. Su presencia en el CRAMA Bioparc refuerza la cooperación interregional y ejemplifica la colaboración científica y medioambiental entre regiones tan diversas como Murcia, Baleares y Asturias.

El Crama Bioparc es el primer centro de rescate y rehabilitación de fauna marina de Asturias. Además de recuperar animales heridos o enfermos desarrolla programas de conservación, educación ambiental y apoyo a la investigación científica. Su participación en este proyecto refuerza el compromiso del Bioparc Acuario de Gijón con la protección de los ecosistemas marinos y la recuperación de la biodiversidad.