«Toya cantará ahora en el cielo» 01:03 La Polifónica Gijonesa interpreta una canción durante el funeral de su compañera Toya. / JOAQUÍN PAÑEDA «Se nos fue de repente, no lo esperábamos. Era una mujer muy cariñosa y entregada», aseguró el presidente de la coral, Faustino Blanco Familiares y amigos dicen adiós a la voz más veterana de la Polifónica Gijonesa MARLA NIETO GIJÓN. Martes, 6 agosto 2019, 01:47

El director del coro de la Polifónica Gijonesa, Santi Novoa, no pudo reprimir sus lágrimas. Tampoco el presidente, Faustino Blanco. Se les ha ido la voz más veterana «de repente y sin esperarlo». Todos los componentes del grupo intentaron mantener el tipo como bien pudieron durante el funeral de Carmen Victoria Vázquez Canónico, 'Toya', para poder rendirle un homenaje a través de una de sus grandes pasiones, la música. Vestidos de negro y acompañados de un nostálgico piano, la coral dejó para después la voz quebrada tras la pérdida y entonó sus mejores cánticos para dar el último adiós a su compañera.

La iglesia de San Pedro fue el escenario de una triste despedida que a todos pilló por sorpresa. A los 79 años de edad, Toya deja un legado que no cualquiera es capaz de construir en toda una vida. Así lo transmitió el párroco, Javier Gómez Cuesta: «Era una persona increíblemente cariñosa. Siempre se preocupó por buscar nuevas voces para la institución en los momentos que escaseaban». Y es que cuarenta años en activo, siendo, además, vicepresidenta de la institución, demuestran el fuerte vínculo que mantenía con sus compañeros.

«Esta mañana me puse a escuchar el 'Réquiem en re menor', de Mozart, en honor de Toya», aseguró Gómez Cuesta. «A través de esta canción, que habla de la muerte y de la resurrección, pido que Dios le dé el descanso eterno y que haga algo por ella para que no se disuelva en la nada». El párroco trató de quitar peso al sombrío momento para la familia y sus amigos, explicando a sus más allegados que desde ahora «comienza una nueva creación para ella. Que la luz no se apague nunca e ilumine para siempre esta nueva vida».

Carmen Victoria Vázquez, «cantará ahora en el cielo». Su voz «clara, diáfana, de soprano», seguirá deleitando a todos desde donde esté.

«Era música»

El sermón de Gómez Cuesta fue muy diferente. A través de un viaje hacia el interior de todos los allí presentes consiguió emocionar con sus palabras: «Hoy en día la gente canta menos, sobre todo los más jóvenes. Y es muy triste, pues la historia de los hombres se ha expresado también gracias a la música extraordinaria. La sensibilidad de las personas se manifiesta gracias a las melodías, y Toya era música», señaló.

Otra de las grandes virtudes que el párroco destacó de ella fue su compromiso social. «Es muy necesario que, en una sociedad como la que vivimos tomemos el ejemplo de este tipo de personas, tan implicadas, que participan activamente en el bienestar de los demás».

Quiso también crear conciencia rogando a quienes asistieron a la iglesia que no la abandonen: «La gente olvida demasiado pronto hoy en día. Es imprescindible seguir amando a nuestros seres queridos que se han ido, pues vivimos de la historia de nuestros antepasados, y por ello merecen nuestro recuerdo. Os pido que nunca la descuidemos. La iglesia, a través de la oración continuada, nunca la va a echar al olvido».

Su esposo, Roberto Velasco; su hija, Paula Velasco, nietos y demás familiares -es hermana del escultor Vicente Vázquez Canónico- y amigos acudieron al encuentro en San Pedro. El cura vertió agua bendita y humo sagrado sobre la urna funeraria instantes antes del final de la misa, que se cerró con una de las canciones más emotivas de la coral. Al final, todos se abrazaron e intercambiaron pésames.