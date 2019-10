«Trabajar la defensa física y emocional cambia tu percepción del entorno» Clase práctica de autodefensa en la asociación vecinal. / C. SANTOS La federación de lucha imparte a las vecinas de Cimavilla un curso multidisciplinar sobre autoprotección en caso de agresiones P. SUÁREZ GIJÓN. Domingo, 6 octubre 2019, 02:39

«En un mundo ideal, este curso no sería necesario para ninguna mujer». Bajo esa premisa, Belén Rodríguez del Alba, responsable de la sección mujer en la Federación Asturiana de Lucha, presentó ayer el proyecto multidisciplinar de autoprotección frente a la violencia contra las mujeres, una iniciativa que formará a una veintena de vecinas de Cimavilla para hacer frente a este tipo de ataques. «No solo abarcamos la parte de defensa física, sino también el aspecto emocional. Siempre hay mujeres a las que con este tema le tocamos la fibra sensible, pero no pasa nada. Lo que pasa en este curso se queda en este curso», comenzó diciendo Del Alba.

Técnicas de pie y de suelo

De esta forma, las participantes recibirán, hasta el 23 de noviembre, una formación intensiva sobre cómo reaccionar en caso de ser asaltadas. «Dispondremos de especialistas en técnicas de pie y técnicas de suelo, una psicóloga de apoyo y una asesora jurídica», explicó la coordinadora del taller, quien advierte de que muchas veces las mujeres participantes se ven obligadas a poner en práctica lo aprendido. «La actividad hace que cambie la manera en la que ven su entorno y que sean más conscientes de lo que puede ser vivir una agresión», comentó Del Alba.

La presentación del curso, que tuvo lugar en la Casa del Chino, contó también con la presencia del concejal de Deportes y Distrito Rural, José Ramón Tuero, quien destacó la capacidad de los instructores. «Desafortunadamente esto es una formación necesaria, así que qué mejor que recibirla de los mejores. Es muy importante saber quién y cómo se imparten estos cursos», afirmó el edil.