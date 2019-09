«Trabajaré por una alianza electoral del centroderecha para gobernar la ciudad» López-Asenjo, en el Muelle, con el Palacio de Revillagigedo y la estatua de Pelayo a sus espaldas. / JUAN CARLOS TUERO Alberto López-Asenjo, portavoz del PP «No es posible dinamizar la actividad económica ni generar empleo friendo a empresarios y comercios a base de subidas de tasas e impuestos» MARCOS MORO GIJÓN. Domingo, 8 septiembre 2019, 02:45

Alberto López-Asenjo (Ávila, 1961) defiende el ejercicio de una oposición constructiva, pone su agenda de contactos a disposición de la alcaldesa y asegura que todos los concejales tienen que colaborar por el bien común de la ciudad. Ello no quita para que discrepe abiertamente con la política fiscal que quiere aplicar el equipo de gobierno y empiece a urdir una entente de todas las fuerzas del mismo espectro ideológico del PP con el objetivo de desalojar al PSOE en las urnas a la vuelta de cuatro años.

-¿Cómo está siendo su adaptación a la vida de concejal?

-Francamente buena. Vives con más cercanía todas las problemáticas de la gente y eso te hace apreciar la importancia de escuchar y adaptar toda tu experiencia a atender todas estas necesidades. Los criterios de servicio, de ser escrupuloso con las cuentas públicas y trabajar en un diseño a largo plazo ves que son tan necesarios en la vida municipal como en la alta administración.

-¿Cómo ve a la alcaldesa en estos primeros meses de gobierno?

-Yo creo que ella ha hecho una inmersión con sus aciertos y errores. Quiero pensar que, al igual que todos nosotros, está pulsando las necesidades y realidades de la ciudadanía. Y la realidad es que tenemos una población activa del 36% en la ciudad, con lo que tenemos que dinamizar la actividad económica, industrial y comercial. Ahí es donde la alcaldesa y yo discrepamos. Desde el PP pensamos que no es posible dinamizar la actividad económica ni generar empleo friéndoles a los empresarios y comercios a base de tasas e impuestos que están aumentado cuando tenemos unos remanentes y un presupuesto que no ha sido utilizado en un 40%. Se va hacia la fórmula fácil de recaudación impositiva en una ciudad que no tiene en estos momentos ese potencial de generar riqueza si se le está machacando con subidas de tributos y gastos en general.

-Entiendo que está en contra del IBI diferenciado.

-Nos tienen que dar muchísima más información porque se está hablando de recaudar fondos con el argumento de que se contamina más. El riesgo es que estos IBIs diferenciados, un número importante, pueden afectar de manera decisiva a que empresarios opten por mantener su negocio en Gijón o no.

-¿Cómo ha visto la entrada de IU en el gobierno local?

-A Aurelio Martín le considero un buen dirigente político, pero va ser difícil mantener una cierta coherencia en determinadas actuaciones. Está muy preocupado por una acción de gobierno y eso le hará chocar con elementos de su propia ideología en cuestiones como las políticas de empleo.

-En el ámbito interno del partido qué está haciendo para recomponer y pacificar la organización.

-Los elementos de tensión interna los estamos superando y lo que es importante es presentar un programa de actuación serio y solvente que nos permite recuperar la credibilidad que siempre exige el electorado. Estamos trabajando para tener esa recuperación de las cifras donde el PP siempre se tiene que mover. Se ha visto que la fragmentación del voto, sobre todo del centroderecha, ha perjudicado. Tenemos que buscar alianzas electorales dentro del mismo espectro ideológico con iniciativas como 'España Suma', que aquí sería 'Gijón Suma'.

-¿Está diciendo que quiere trabajar para que el centroderecha gijonés se presente con una única lista en las municipales de 2023?

-Eso lo estamos haciendo ya. Si se fija hay cuatro partidos de centroderecha y lo que tenemos que lograr en este periodo unir esfuerzos y agruparnos bajo la formulación de ser capaces de presentar este tipo de acción de gobierno. Estamos convencidos de que muchos partidos del centroderecha no quieren seguir con una labor de gobierno basada absolutamente en una confiscación y una recaudación brutal. El dinero tiene que estar en la ciudadanía, tenemos que velar por una correcta gestión financiera y dar explicaciones detalladas de a qué se está dedicando cada euro que se recauda.

-¿Ha empezado entonces a 'cortejar' a los otros tres partidos?

-Yo soy perseverante y estoy convencido de que la realidad nos acompaña en nuestro argumentario. El contacto es fluido y estamos hablando en distintas iniciativas y propuestas. Esta es una acción a cuatro años. No todo está decidido ni se va a decidir en esta semana. Lo que está claro es que tenemos que trabajar en una mecánica y una concertación que nos permita alcanzar el objetivo común, que es que el centroderecha pueda estar gobernando en este municipio. Es una apuesta personal de Pablo Casado y yo creo que en el caso de Gijón es acertado.

