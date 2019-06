Trabas burocráticas y botellón amenazan la continuidad de las fiestas parroquiales Restos del botellón en las inmediaciones de la Escuela de Marina, junto al terreno donde se celebran las fiestas de Cabueñes. / DANIEL MORA Las comisiones de festejos reclaman un aumento en las ayudas económicas y más implicación por parte del Ayuntamiento PABLO SUÁREZ GIJÓN. Lunes, 3 junio 2019, 01:24

Las fiestas parroquiales pueden tener los días contados. Las trabas burocráticas a las que cada año deben hacer frente las comisiones encargadas de la organización de los festejos y la lucha «perdida» contra el botellón, hacen que cada año sea más complicado poner en marcha unas celebraciones que, en la mayoría de los casos, congregan un buen número de personas. Una afluencia que no se traduce en beneficios. «No buscamos sacar dinero, pero muchas veces no podemos ni cubrir los gastos. Nos volvemos locos para encontrar publicidad o formas de sacar las fiestas adelante», afirman desde las parroquias, desde donde critican la gestión del Ayuntamiento, el cual destina más dinero a eventos de índole privada que a este tipo de celebraciones. «Es cierto que nos han aumentado la partida para este último año, pero la diferencia sigue siendo enorme. Se olvidan de que los organizadores somos gente de la parroquia, no empresarios», afirman desde la comisión de festejos de Castiello, una de las citas que más afluencia registra.

«Falta de implicación»

A la cuestión económica se suma también la «falta de implicación» de la administración a la hora de colaborar en la organización de las fiestas parroquiales. «A veces parece que no quieren que las hagamos. Te dicen que necesitas un montón de permisos, pero no te informan sobre dónde o cómo conseguirlos. Entendemos las exigencias, pero pedimos un poco de voluntad por ayudar», reclaman Jennifer y Jorge Suárez, de Castiello, quienes proponen la designación de un aparejador para solucionar las dudas técnicas de los vecinos. No son los únicos.

«El Ayuntamiento se pasa tres pueblos. Nos pide infinitos papeles, licencias, certificados... Luego cada uno que se busque la vida», incide Ignacio Moro, de la comisión de festejos de Cabueñes, quien lleva 27 años a cargo de la celebración en su parroquia.

El aumento de los requerimientos para organizar las fiestas también implica un extra en cuanto a gastos. «No tenemos de dónde sacar más dinero. Ya nos hemos visto obligados a bajar la calidad de las orquestas para intentar abaratar costes. Somos los primeros que queremos que haya toda la seguridad posible, pero necesitamos un poco de ayuda. Acabarán por conseguir que no se hagan», se quejan en Castiello. «Las subvenciones cada vez incluyen más requerimientos. Es una pasada total», concuerdan desde la comisión de festejos de La Guía, otra de las citas marcadas a fuego en el calendario de los gijoneses y desde donde ya envían peticiones de cara a la nueva Corporación entrante. «Necesitamos que se vuelva a dar apoyo a los barrios. Estamos de la excusa de la periferia hasta las narices», afirman.

El problema del botellón

A estas dificultades burocráticas y financieras se une un viejo enemigo de este tipo de celebraciones: el botellón. En los últimos años, son muchas las parroquias en las que se ha optado por colocar un vallado en torno al perímetro para evitar la entrada a la fiesta con alcohol externo. En Cabueñes fueron pioneros en esta práctica. «No sé si este año lo pondremos. Al final volvemos a lo mismo de siempre, el protocolo de seguridad es ya de por sí bastante caro, y si a eso le sumas el vallado y la seguridad... no da», afirma Moro, quien asegura que gran parte de la fiesta se financia con la caja de la barraca. «Ponemos la botella de sidra a dos euros y las copas a 3,50. Más barato no puede ser», considera.

Castiello fue otra de las parroquias que el pasado año apostó por esta medida. «El tema del botellón es complicado e implica muchas más cosas que el hecho de que baje la consumición en la barraca, que también», afirma Suárez.

En lo que todas coinciden es en pedir a la nueva Corporación que revise la partida que se destina a estos festejos y decida apoyarlos de forma firme, tanto de forma burocrática como en el aspecto económico. «Al final son fiestas de la ciudad al completo. Viene gente de todos los barrios y parroquias», afirman.