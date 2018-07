«Traemos niños enfermos a España para operarse» Begoña Ontiveros, en la Antigua Rula. / I. O. Una decisión cambió la vida de Begoña Ontiveros, coordinadora y socia de la ONG Aviación Sin Fronteras, pues «estaba pasando por una crisis emocional y decidí hacer algo que aportara espiritualidad» I. OTERO GIJÓN. Sábado, 21 julio 2018, 01:39

La aviación, que describe como «apasionante» y que le sigue emocionando tras 32 años, es «toda la vida» de Begoña Ontiveros (Madrid, 1965), sobrecargo de largo radio de Iberia y coordinadora del proyecto Mensajería Solidaria de la ONG Aviación Sin Fronteras.

-¿Cuántos proyectos tiene Aviación Sin Fronteras?

-Tenemos cuatro proyectos. Lo que hacemos en 'Alas de la Sonrisa' es acercar a los niños con diversidad funcional al mundo de la aviación. Por ejemplo, mañana (por hoy) vamos a llevar a un grupo de huérfanos del centro de acogida Isabel Larrañaga a La Morgal y a ver los entrenamientos. En otros proyectos como 'Alas de la Esperanza' empleamos los billetes que nos dan las compañías aéreas en las que trabajamos para, por ejemplo, acompañar a niños que vienen enfermos de África para operarse. Con 'Mensajería Solidaria' ocurre lo mismo: utilizamos nuestros billetes para una carga de libros o medicinas que nos pidan y la llevamos a una ONG de fuera de España. Luego tenemos otro proyecto en Burkina Faso que se trata de alfabetizar 2.200 niños, a quienes les pagamos la matrícula del colegio y les damos becas, les llevamos material escolar...

-¿Cómo surge la idea de participar en Aviaciones Sin Fronteras?

-Surgió hace muchos años porque estaba pasando por una crisis emocional y decidí que quería colaborar, hacer algo fuera de mi y que me aportara para mi espiritualidad. Encontré esta ONG y una amiga llevaba el proyecto de Burkina Faso. Empecé a colaborar, me hice socia y con el paso del tiempo me pidieron que me implicara más.

-¿Cuántas personas forman parte de la ONG y cómo ayudan?

-Tenemos unos 450 socios, y el proyecto 'Alas de la Sonrisa' lo llevamos entre tres personas: Carlos de Sandoval, quien tuvo la idea de traer chicos de Asturias al Festival Aéreo, Elena Soria y yo. Entre los tres nos repartimos por el territorio español. A mi me tocó Gijón y llevo viniendo ya cuatro años. Además, todo el mundo nos abre sus puertas. También tenemos 'Alas' (como llamamos a estos eventos) en Galicia, Barcelona, Jerez, Motril... Donde haya aviones allí vamos o, por lo menos, lo intentamos.

-¿Cómo podría colaborar una persona interesada en ello?

-Precisamente para este 'Alas' de Gijón una chica que nos ha conocido a través de Facebook se ha hecho socia aposta para venir hoy a llevar a los niños a La Morgal. Para colaborar hay que ser socio, pero manteniéndose durante un tiempo, o hacer donativos, que es de lo que vivimos.