El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Alejandro Calvo y Monchu García en durante la asamblea en la Casa del Pueblo de Gijón. J. C. Román
Gijón

«El tráfico está en La Calzada, no en Jove, y debe ir por el túnel de Aboño»

El secretario general del PSOE comparte con el consejero de Movilidad «la urgencia» en retirar el tráfico pesado de Príncipe de Asturias

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Estaban convocados este lunes los socialistas gijoneses a una asamblea para abordar el fin del peaje del Huerna pero el encuentro se centró en ... las infraestructuras y proyectos pendientes en Gijón, en concreto en la convocatoria de reunión de la Comisión de Trabajo del vial de Jove que se celebrará, este martes, y a la que Alejandro Calvo, aseguró que acudirá. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias exigirá «la urgencia en la ejecución de las obras del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña y la humanización de la avenida Príncipe de Asturias dentro del plan global de accesos al Puerto, un documento que hoy mismo hemos vuelto a trasladar a la Alianza por las Infraestructuras. Este informe ya lo tiene la alcaldesa desde hace un mes», apuntó Calvo para quien «el papel del Puerto ha sido decisivo para empujar que se avance en el vial de Aboño y se valide el proyecto diseñado por Ineco para la zona oeste», aseveró.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma la muerte violenta del vecino de Barredos, en Laviana, que recibió una paliza
  2. 2 Los mayores de 70 años tendrán que renovar el DNI permanente
  3. 3 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  4. 4 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  5. 5 Dos noches a la intemperie tras caer por un terraplén de ocho metros: localizan al hombre de 87 años desaparecido en Corvera
  6. 6 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  7. 7 Sporting de Gijón 1-0 Zaragoza | El fortín de El Molinón resiste al Zaragoza
  8. 8 Saltan chispas entre Vinicius y Lamine Yamal
  9. 9

    Monte de Piedad de Gijón: de casa de empeño a hotel boutique
  10. 10 Ofrecía una vivienda protegida como alquiler turístico en Nuevo Roces, en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El tráfico está en La Calzada, no en Jove, y debe ir por el túnel de Aboño»

«El tráfico está en La Calzada, no en Jove, y debe ir por el túnel de Aboño»