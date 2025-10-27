«El tráfico está en La Calzada, no en Jove, y debe ir por el túnel de Aboño»

Alejandro Calvo y Monchu García en durante la asamblea en la Casa del Pueblo de Gijón.

Jana Suárez Gijón Lunes, 27 de octubre 2025, 21:28 Comenta Compartir

Estaban convocados este lunes los socialistas gijoneses a una asamblea para abordar el fin del peaje del Huerna pero el encuentro se centró en ... las infraestructuras y proyectos pendientes en Gijón, en concreto en la convocatoria de reunión de la Comisión de Trabajo del vial de Jove que se celebrará, este martes, y a la que Alejandro Calvo, aseguró que acudirá. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias exigirá «la urgencia en la ejecución de las obras del desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña y la humanización de la avenida Príncipe de Asturias dentro del plan global de accesos al Puerto, un documento que hoy mismo hemos vuelto a trasladar a la Alianza por las Infraestructuras. Este informe ya lo tiene la alcaldesa desde hace un mes», apuntó Calvo para quien «el papel del Puerto ha sido decisivo para empujar que se avance en el vial de Aboño y se valide el proyecto diseñado por Ineco para la zona oeste», aseveró.

Vecinos de Cuatro Caminos Para el secretario de la agrupación socialista, Monchu García, «el problema del tráfico está en La Calzada, no en Jove, y lo que hay que hacer es lo que piden los vecinos, es decir sacar los camiones de Cuatro Caminos y que vayan por Aboño porque ya es una zona de industrial que soporta el 60% del tráfico y tiene un túnel abierto», aseveró.

