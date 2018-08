La trama esperaba una fragmentación del contrato de 'ciudad inteligente' El proyecto Gijón-In incluye medidas como la instalación de sensores de temperatura y calidad del aire en las marquesinas de autobús, dentro de su apartado dedicado al 'internet de las cosas'. / JOSÉ SIMAL Pese a dar por hecho que iba a ser adjudicado a T-Systems, como acaba de ocurrir, aspiraba a lograr «nuestro trocito» IVÁN VILLAR GIJÓN. Domingo, 19 agosto 2018, 02:54

El contrato de suministro e instalación de componentes y programas para el «desarrollo de la iniciativa Gijón-In: ciudad innovadora, inteligente e integradora» era uno de los objetos de deseo de la trama empresarial del 'caso Enredadera', que el 18 de mayo del año pasado llegó a reunirse en el Ayuntamiento con el jefe del servicio municipal de Planificación y Modernización para interesarse sobre los detalles del proyecto. El funcionario asegura que en el encuentro se limitó a remitirles a la información sobre el mismo que estaba publicada en la web municipal y «podía ser consultada por cualquier empresa» y a indicarles que la licitación -abierta hace cinco meses y medio y resuelta esta misma semana a favor de la multinacional alemana T-Systems- correspondía a la sociedad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Economía, «sin participación del personal municipal en ninguna de las fases».

Los empresarios sacaron una conclusión diferente, al menos según se deduce de las conversaciones telefónicas interceptadas por la Policía tras esa reunión. «Decide una persona del Ayuntamiento y otra de Red.es, pero va a decidir lógicamente el técnico de Gijón», explicaba a la salida del encuentro Ángel Luis García 'El Patatero' a Miguel Manovel, mano derecha del empresario José Luis Ulibarri. Apuntaba que, aunque el concurso «está montado para que T-Systems continúe, ya que tiene unos servidores instalados que para cambiarlos es imposible, sacan dos apartados, uno de consultoría y otro una especia de mejora del sistema. Son dos temas que se ha inventado el propio Ayuntamiento porque no quiere que T-Systems controle todo». Y añadía que el responsable de la empresa Infaplic, que iba a participar con ellos como socio en la pugna por ese contrato, «lo ha entendido perfectamente, porque ya se ha hecho en otros Ayuntamientos, por ejemplo en Badajoz». Para ello, «va a mirarse los 22 lotes y va a determinar cuál va en cada apartado, aunque va a ser consultoría y mejora de la recaudación».

Las expectativas se rebajaban de los siete millones del contrato global a «uno o dos millones», pero según los investigadores 'El Patatero' «lo ve todo redondo y es muy optimista», como se deduce también de una llamada a su esposa cuando salía de Gijón, en la que aseguraba que había tenido «una conversación muy sensata» con el Ayuntamiento, en la que «todo ha estado muy clarito». Días antes del encuentro, otro directivo de Gespol, Roberto Legazpi, recibía información de un tercero indicándole que «Gijón es 'casa' de T-Systems y hace muchos años que es difícil hacer nada allí que no sea 'atado'», a lo que este respondía que «incluso podría pasar que T-Systems se ponga en contacto con Gespol, porque tampoco lo queremos todo, lo que queremos es nuestro trocito».

«Muchísimas hojas»

El 23 de mayo, cinco días después de la cita, el responsable de Infaplic le indicaba a 'El Patatero' en una nueva conversación telefónica sobre el concurso que no había podido «hablar con Fernando (Álvarez, jefe del servicio de Modernización)», que no encontraba «el documento que nos iban a enviar» y que únicamente tenía «el de la página web, que son muchísimas hojas». Ángel Luis García, según explica el sumario, le respondió «que no se preocupe, que ha quedado con Francisco y que le va a contar lo que hay: que estuvieron en el Ayuntamiento de Gijón, que se va a digitalizar todo el Ayuntamiento, que ya estuvieron hablando con Fernando Álvarez y que en una parte pueden colaborar».

Pero apenas 48 horas después las expectativas parecían rebajarse. Tras una reunión entre 'El Patatero', Miguel Manovel y Roberto Legazpi para hablar de diversos asuntos relacionados con varios ayuntamientos, este último explicaba a un tercero «que Gijón le han dicho que es todo para 'T-System' y que lo tienen complicado, por lo que no van a perder el tiempo, que en Gijón lo que tienen que mover es Gespol, que es lo que les ha dicho Alejandro».