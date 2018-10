Los transportistas celebran el respaldo de la UE al proyecto de autopista del mar de Balearia Un camión sale del barco que cubría la línea, en El Musel. / P. UCHA «Hay que activarlo, no se puede quedar en el enunciado», dice Ovidio de la Roza M. MENÉNDEZ GIJÓN. Jueves, 4 octubre 2018, 03:23

El apoyo de la Unión Europea al proyecto de Balearia que permitirá recuperar la autopista del mar entre Gijón y Nantes-Saint Nazaire ha sido recibido como una gran noticia en el sector del transporte asturiano. Es más, reivindica que se ponga en marcha cuanto antes para poder aprovecharse de las facilidades que le da en su trabajo.

El presidente de Asetra, Ovidio de la Roza, vaticina que también serán necesarios los apoyos económicos del Ayuntamiento de Gijón y del Principado de Asturias, pero resalta que «Balearia es una compañía seria, de prestigio, con experiencia y la número uno en el Mediterráneo. Es una naviera que funciona muy bien». Sí ve De la Roza un problema, que es «ver cuándo se pone en marcha, porque los demás puertos corren como Galgos, con nuevas líneas con otros destinos desde Bilbao, Santander o La Coruña. Igual llegamos tarde. Ojalá que no, para que no haya problemas», advierte.

Eso sí, el presidente de Asetra alerta: «No debemos descuidarnos, porque los clientes se habitúan a unos trayectos, unas compañías y unos horarios. La ventaja que tenemos es que El Musel está en el centro del Cantábrico y son menos horas de navegación y, por lo tanto, más barato. Pero hay que activarlo, no se puede quedar en el enunciado. Además, hay que tener en cuenta que el transporte multimodal es el futuro».

Alejandro García Monjardín, presidente de Cesintra, dice que «lo primero es que se lleve a efecto, porque ya llevamos muchas falsas alarmas», en referencia a proyectos que finalmente no cuajaron. Asegura que «si ofrece un buen servicio, competitivo en precios, no habrá ningún problema para que vuelva la clientela». Además, resalta que la previsión es que sea un barco ro-pax, es decir, con carga y conductor, lo que favorece a los transportistas asturianos «por el alto precio del gasóleo, los problemas con las autopistas y los peajes, y la congestión del tráfico». Pero llama la atención sobre una buena captación de tráficos en sentido sur, porque, hacia Francia, «si la empresa es seria, la compañía volverá a hacerse con los transportistas. No hay ninguna duda».

La frontera de Irún

El presidente de la Unión Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), José Fernández Delgado, espera que el proyecto sea cierto. «Llevan engañándonos mucho tiempo. Para el transporte es muy importante que corten el problema de la frontera de Irún, donde se forman caravanas y aumenta la peligrosidad. No sé en qué condiciones abrirá la autopista del mar y las frecuencias, porque los mejores viajes eran los de fin de semana. Es una noticia muy buena para el transporte, pero lo fundamental es que la saquen adelante».