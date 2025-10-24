«No somos contrarios, pero con condiciones como más vigilancia»

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Imagen del Hogar de San José en la calle Mariano Pola, donde serán reubicados los hombres del Albergue Covadonga. J. C. ROMÁN
Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:13

El encuentro entre los representantes de las asociaciones vecinales de Moreda y La Atalía de El Natahoyo con el edil de Servicios Sociales, Guzmán Pendás, ... y la directora de la fundación de dicha concejalía, Covadonga Landín, se prolongó ayer casi dos horas. «Teníamos la necesidad de conocer de primera mano los detalles del traslado de los usuarios del Albergue Covadonga al Hogar de San José. No nos oponemos a ello, pero sí hemos puesto condiciones como mayor vigilancia y nos han asegurado que se reforzará la presencia policial», explicó a EL COMERCIO Charo Blanco, presienta de la Asociación Vecinal de Moreda. Para Blanco, «es muy importante que menores y adultos permanezcan separados y nos han asegurado que así será. Les expresamos nuestros miedos razaonables para asegurar la buena convivencia en los barrios y parece que serán atendidas», comentó.

