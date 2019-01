«Me han dado el molde de una dentadura que ni siquiera sé si es mío» 01:06 Uno de los moldes de escayola entregados ayer en la oficina habilitada por el Sespa. / M. ROJAS Los afectados por la estafa de iDental reciben entre críticas los expedientes con los que podrán iniciar la reclamación judicial JOSÉ LUIS RUIZ OVIEDO. Jueves, 3 enero 2019, 05:05

Los afectados por la estafa de iDental podrán comenzar ya los procesos judiciales para reclamar sus derechos y su dinero. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) comenzó ayer a entregarles los expedientes ya digitalizados, prótesis y moldes que la policía remitió a la Administración regional en noviembre.

En Asturias se han contabilizado ya más de 1.200 denuncias formuladas, según la Asociación de Afectados iDental, que incluyen ciudadanos de otras provincias cercanas como Cantabria, León o Ávila, ya que a medida que iban cerrando las clínicas eran remitidos a Gijón, que fue la última en cerrar este pasado junio.

Con los expedientes en su poder los afectados pueden comenzar el proceso de peritaje que les permita reanudar los tratamientos en algunos de los casos. Pedro Merino fue ayer uno de los primeros citados para recoger su expediente: «creo que no servirá de nada, me han dado un CD y un molde que ni siquiera sé si es mío», indicó.

El Sespa ha ido citando a los afectados. De momento, hay citas hasta el 8 de enero, aunque «no hace falta que vaya el interesado en persona, si no puede ir por enfermedad o baja movilidad, puede ir otra persona con una autorización y la fotocopia del DNI», aclaró Mónica Merino, presidenta de la asociación de damnificados.

José Antonio González, otro de los cientos de pacientes de iDental, se mostró bastante optimista tras recibir su expediente: «no podía ser más rápido, ahora ya podemos empezar a trabajar y que los abogados nos digan qué peritos deben ver los moldes». Como la mayoría de los afectados coincide en destacar que «alguien se debe responsabilizar de esto, han estado actuando sin licencia durante dos años, y yo a día de hoy tengo varios pernos al aire porque las piezas provisionales eran de plástico y se rompieron».

Otros de los afectados recordaron ayer que «al principio todo iba bien, durante un año fueron cumpliendo, pero de pronto empezaron a perderme las piezas que venían de Madrid, me daban citas para dos meses y las anulaban en el último momento», explicó Covadonga Díez que continúa con las carillas provisionales.

Marino José González fue a recoger su expediente desde Pravia y confiaba en que «que todo esto sirva de algo y pueda arreglarme la boca porque tengo ya un presupuesto de 1.800 euros para la parte de abajo donde tenía supuestamente las piezas definitivas y resulta que eran de plástico y se rompieron», insistió.

Documentación incompleta

Desde la asociación de afectados, Mónica Merino alertó de que algunos de los que recogieron ya sus expedientes «descubrieron que están incompletos y algunos moldes no corresponden a los pacientes». Espera que «esto no perjudique a la hora del proceso judicial. Tampoco me extraña porque ya sabemos que alguien se encargó de borrar todos los datos informáticos antes de que interviniera la policía, solo quedaban los expedientes en papel, que son los que están entregando».

El pasado día 31, varios de los damnificados se reunieron con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo y la impresión que sacaron fue «bastante positiva», «estamos a la espera de que emitan un comunicado desde el ministerio para poder comentar lo que nos dijeron, pero de momento tenemos buenas vibraciones y creemos que si se cumple lo que dicen algo bueno llegará dentro de poco». Mientras tanto esperan que desde el ministerio den prioridad a los casos más graves, ya que algunos de los más de 400.000 afectados en toda España han sufrido importantes deterioros debido al tiempo transcurrido con los tratamientos a medio terminar, «en mi caso, la encía ha perdido masa ósea y ya no podré ponerme prótesis, además tengo acúfenos y visión borrosa», explicó Merino.

Síguenos en: