Trece Rosas Asturias se querellará contra Ortega Smith e intentará que asista a una exhumación J. C. Tuero «Ni siquiera el Consejo de Guerra que las condenó en 1939 fue tan duro con ellas», afirma su presidenta, Laura Díez MARCOS MORO Sábado, 19 octubre 2019, 15:17

La Asociación Treces Rosas Asturias emprenderá acciones legales contra el secretario general y diputado nacional de Vox, Javier Ortega Smith. El político del partido liderado por Santiago Abascal, durante una entrevista en Los Desayunos de TVE, afirmó que las trece jóvenes fusiladas en Madrid por el régimen franquista en 1939 «torturaron, violaron y asesinaron vilmente» y que «cometieron crímenes brutales en las checas».

Laura Díez. / J. C. Tuero

Según explicó la presidenta del colectivo memorialista, Laura Díez, «hemos decidido ponerle una querella porque no se puede ser tibios ante este tipo de afirmaciones». Y por asesoramiento del abogado Eduardo Ranz, asesor del Ministerio de Justicia y que también lleva la defensa de las víctimas de la Guerra Civil en el proceso de exhumación en el Valle de los Caídos, Trece Rosas Asturias ha presentado en los juzgados de Madrid una demanda de conciliación contra Ortega Smith. Es el trámite previo a la presentación de una querella que busca que el secretario general de Vox se retracte de lo dicho. En caso contrario, señaló Díez, el político será juzgado por un delito de injurias y calumnias contra las trece jóvenes fusiladas en Madrid el 5 de agosto de 1939, cuatro meses después del final de la Guerra Civil.

Si sigue adelante la querella se le reclamará también una indemnización de 10.000 euros que se destinaría íntegra a actividades relacionadas con la defensa de la memoria histórica, como la exhumación de algunas de las numerosas fosas comunes que aún existen en España. Y el objetivo, según Díez, es que el dirigente de Vox sea obligado por un tribunal a asistir a una de esas exhumaciones.

«Ni siquiera el Consejo de Guerra que las condenó fue tan dura con ellas», remarcó la presidenta de este colectivo creado en 2009 en el Principado con el objetivo de velar por el recuerdo de las 'Trece Rosas'. «A ellas las juzgaron por adhesión al revolución y por querer organizar las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y esta persona les ha imputado tres delitos, además gravísimos, que no constan en la sentencia por la que fueron fusiladas», añadió. La asociación ha decidido no aceptar donaciones y pagar los gastos derivados del proceso judicial contra Ortega Smith con sus propias aportaciones.

J. C. Tuero

La asociación memorialista cambió por primera vez de ciudad para la entrega de sus premios anuales y eligió Gijón, en lugar de Oviedo, coincidiendo con el décimo aniversario de sus galardones. No se premió a nadie nuevo y sí se aprovechó la efeméride para reunir y dar un reconocimiento conjunto a todos los premiados en las nueve ediciones anteriores: la Asociación Republicana Cristino García (2010), las maestras y maestros republicanos (2011), la Asociación Amical de Mauthausen (2012), Baltasar Garzón (2013), Ángeles Flórez Peón 'Maricuela' (2014), la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (2015), Francisco Etxebarría (2016), Hilda Farfante (2017) y Ramón García Piñeiro (2018).

Durante el acto la alcaldesa de Gijón, Ana González, alabó la labor de Trece Rosas Asturias desde «una ciudad que aprecia, cultiva y preserva su memoria, que opone resistencia al olvido; y más aún a las formas más interesadas y dañinas del olvido».

La regidora gijonesa lamentó que «ha vuelto a intentar enfangarse la memoria de las trece jóvenes militantes socialistas» que da nombre a la asociación asturiana. «Pero la historia no se reescribe a capricho. La historia no tolera que se omitan los hechos que no queremos que se recuerde», remarcó. «La historia no admite zonas vetadas o líneas rojas como las que pretenden secuestrar, desde la genealogía y los actos de los vencedores en una guerra civil tan dura como todas, una parte de la genealogía y de los actos de quienes resultaron vencidos», añadió.