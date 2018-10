«Tremañes siempre será mi hogar. En ningún sitio podré estar mejor» Cándido Viñas, sentado en un parque. / DAMIÁN ARIENZA Cándido Viñas. Párroco saliente de Tremañes «Lo que yo luché en la parroquia no lo sabe nadie. Donde antes solo había chabolas ahora hay aceras, un colegio, un centro médico» PABLO SUÁREZ GIJÓN. Viernes, 5 octubre 2018, 03:28

El domingo, el jesuita Cándido Viñas (Villagarcía de Campos, Valladolid, 1934) oficiará la misa de las fiestas de Nuestra Señora del Rosario en Tremañes. Para él, las celebraciones tendrán un significado especial, pues serán, tras más de cuarenta años al frente de la parroquia, sus últimos festejos patronales. A sus 84 años, considera que ha agotado su etapa en el barrio, aquel que le recibió con desigualdades y le despide con «gratitud eterna».

-¿Cuánto ha cambiado Tremañes desde que usted llegó?

-Muchísimo. De mano desaparecieron las chabolas que había en todo el barrio cuando llegué. Luego pusieron luz, agua y un sistema para gestionar las aguas fecales, que antes se tiraban al río Pilón. Ahora hay centros de salud, colegios... Es emocionante ver cómo está el barrio.

-¿Y usted sabía lo que se iba a encontrar?

-Claro. Fui yo el que quiso ir. Siempre me pareció que nuestra función es más importante cuando se realiza entre gente necesitada. En aquel momento Tremañes era de las zonas con más desigualdad. Cuando me lo ofrecieron no pensé en otra cosa que no fuera venir a Tremañes.

-¿Se adaptó bien?

-La verdad es que los vecinos me recibieron muy bien. No era gente que fuese mucho a misa, pero había un sentimiento de comunidad muy grande. Eso sigue estando presente, a pesar de que han cambiado muchas cosas.

-También tuvo sus años de cura obrero.

-Sí. Yo trabajé muchísimo. Primero, en el dique para Duro Felguera, y luego recogiendo basura con el camión. También tuve una etapa como profesor de Religión. Nunca esquivé el trabajo.

-¿Es ese espíritu obrero lo que hizo que la gente le tenga tanto cariño?

-Para mí es mucho más fácil. Lo que hice fue vivir con ellos. Entendí su problemática y luché de su lado. ¡Lo que yo luché en Tremañes no lo sabe nadie! Los colegios, las aceras, el centro médico... Todo eso se consiguió luchando y protestando mucho.

-¿Se queda usted con ganas de haber hecho algo más?

-Claro que se puede hacer algo más. Por ejemplo, creo que en el barrio falta una asociación juvenil bien organizada. En su momento la hubo, pero desapareció. También había que proceder al soterramiento de las vías férreas. Parten el barrio por la mitad.

-¿Por qué lo deja?

-Creo que es el momento adecuado. Ya tengo edad para ello. Soy de los párrocos que más tiempo ha estado en una misma parroquia. Eso no me lo quita nadie. También creo que le debo un respeto a la gente. No estoy bien de la vista y hay veces que ni los distingo (ríe).

-Y ahora, ¿cuáles son sus planes?

-Pues me voy para Villagarcía de Campos, mi pueblo. No me apetece mucho, pero tengo que ir por salud (risas). La verdad es que no sé dónde puedo estar mejor que en Tremañes. Siempre será mi hogar. Me da pena cuando pienso que me voy para no volver.