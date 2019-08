Un año y tres meses de espera para ser atendida por el urólogo Yolanda Entrialgo muestra el informe que refleja la cita para Urología en noviembre de 2020. / PALOMA UCHA La paciente Yolanda Entrialgo preguntó en coordinación el motivo de la demora y le han dicho que «esa especialidad no funciona bien» MARLA NIETO GIJÓN. Domingo, 25 agosto 2019, 02:13

Si se combina la falta de médicos con las largas listas de pacientes que están a la espera para ser atendidos, el resultado solo puede ser uno: una demora de las citas cada vez más crítica. Es el caso de Yolanda Entrialgo, una gijonesa a la que acaban de darle vez para el médico especialista en Urología el 20 de noviembre de 2020. Más de un año de espera para poder ser atendida.

Entrialgo padece de problemas urológicos desde hace tiempo. Tardó tres meses en tener consulta y tan solo dos semanas en hacerse una ecografía: «Hasta ahí todo bien, son tiempo normales de espera», sostiene. Sin embargo, cuando fue el pasado 14 de agosto a pedir consulta para los resultados de la ecografía «me dijeron en la Puerta de la Villa que lo más cercano que me podían dar era para finales del año que viene. Al principio pensé que se habían equivocado, pero no, me confesaron que era imposible darme vez para una fecha anterior, y que si había alguna gravedad, que me llamarían antes».

Según cuenta la afectada, tras recibir la citación se fue al departamento de Atención al Paciente para exponer lo sucedido. «Ni siquiera ellos se podían creer que fuese cierto, tuvieron que ir a Coordinación a que les asegurasen que era verídico», apuntó. El único motivo que le dieron al respecto es que «la especialidad de Urología funcional muy mal». «No creo que haya nada grave, pero tengo un problema y tienen que darme un tratamiento», especifica.

Además de todo ese tiempo de espera, dice, «no me aseguran que me vaya a atender el mismo urólogo que ha llevado mi seguimiento siempre. Dicen que debe ser el especialista que ellos manden. Creo que es un poco caótico que te estén cambiando de médico continuamente, volver a empezar de cero con otro y, aunque tenga el historial, tener que explicarle todo bien».

Desde su punto de vista, «el problema real está claro: no hay médicos suficientes. En medicina vale más prevenir que lamentar, pues de ese modo los gastos serán menores, pero quieren ahorrar dinero con la miseria de las personas».

Dermatología, ocho meses

Por si fuera poco, Entrialgo acaba de recibir citación también para Dermatología. «Me han dado cita para el 15 de abril de 2020, es decir, dentro de ocho meses. Ya no es solo una especialidad la que está mal, al parecer», manifiesta.

«No es solo mi caso, es general. Resulta vergonzoso que, encima, esto sea por falta de personal, cuando hay tantos en el paro a los que hacen contratos por días porque algunos médicos que están en plantilla piden excedencias y no quieren soltar la plaza», manifiesta esta paciente. En su caso personal, señala, «por la plaza de mi médico de familia han pasado ya unos ocho o diez. Algunos solo están un par de días. Otras veces, ni siquiera tenemos médico durante diez días y tenemos que ir a otro centro que está a tope».