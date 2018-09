Tres minutos de 'combate' entre la púgil y el concejal Laura Fuertes y Manuel del Castillo en pleno combate. / Jorge Peteiro El edil Manuel del Castillo ejerció de 'sparring' de la campeona de España Laura Fuertes para reclamar más apoyo municipal al boxeo IVÁN VILLAR Gijón Martes, 18 septiembre 2018, 12:45

A un lado, con 49 kilos, la vigente campeona de España de peso minimosca, Laura Fuertes. Al otro, con 86, el concejal Manuel del Castillo. Ambos visten calzón y camiseta azul. Chocan los guantes y comienza el 'combate'. Son apenas tres minutos. Y aunque la intención no es más que «hacer guantes», como puro entrenamiento, al edil se le ve envalentonado, llegando a lanzar incluso los primeros ataques.

«Parece que es más de derechas», bromea el entrenador Óliver Sánchez jugando con la técnica pugilística y la orientación política de Del Castillo. Responsable actualmente de guiar la ascendente carrera de Laura Fuertes, a mediados de los años 90 tuvo bajo su tutela al propio concejal, quien no obstante limitó la práctica del boxeo al entrenamiento, sin llegar a participar en combates. Pero quien tuvo, retuvo. Y la joven promesa tuvo que afanarse en las técnicas de defensa ante los golpes que lanzaba su rival, directos a su cara. Eso sí, no durante mucho tiempo, pues la edad y la falta de rutina ni perdona y el edil no tardó en quedar sin resuello, buscando el apoyo de las cuerdas en cuanto un pitido electrónico marcó el final del primer 'asalto'.

Hubo otro más, y todo acabó en un abrazo, risas cómplices y el aplauso de los deportistas del Meré Boxing Club que habían detenido sus respectivos entrenamientos para ver este calentamiento de su compañera con un 'sparring' tan poco habitual. Entre ellos, un espectador de excepción, el tres veces campeón de España y olímpico en Londres Jonathan 'Maravilla' Alonso, actualmente en el circuito profesional y que alterna sus entrenamientos entre Gijón y Nueva York. Alrededor del cuadrilátero estaban también compañeros de partido de Del Castillo, con la concejala Sofía Cosmen y el presidente local del PP, Mariano Marín.

El edil, tras tomar aire y agua, explicó tras bajar del cuadrilátero que la intención de este acto es reclamar al Ayuntamiento más respaldo a los clubes pequeños y a los deportes minoritarios, y también al deporte femenino. Su compañera de entrenamiento, Laura Fuertes, quien se reconoció «sorprendida» por la «buena forma» en la que encontró a su 'sparring', le agradeció el apoyo. La joven, que este verano debutó en el Campeonato de Europa de Sofía como la primera púgil asturiana convocada por la selección nacional absoluta, tiene la vista puesta a largo plazo en los Juegos Olímpicos de Tokio, «que serían un sueño».