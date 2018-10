«Hay tributos que se podrían rebajar», defiende Sarasola Fernández Sarasola. / D. ARIENZA El portavoz de Ciudadanos critica que no se sometan a debate las ordenanzas fiscales para 2019 porque «el problema no son los ingresos sino los gastos» I. V. GIJÓN. Jueves, 4 octubre 2018, 03:24

El portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, criticó ayer durante una entrevista en 'La Lupa', de Canal 10, la negativa del gobierno municipal a presentar un proyecto de ordenanzas fiscales para 2019, optando directamente por la congelación sin dar opción a la oposición a presentar enmiendas al respecto. «Nos parece mal, porque hay determinados tributos que se pueden rebajar. Deberían haber abierto las ordenanzas como el año pasado, cuando ya intentamos negociar algunas bajadas para familias numerosas y empresas que realicen contrataciones. Pero este año será imposible meter nada. El problema del Ayuntamiento no son los ingresos, sino los gastos, con los que habría que ser más eficientes», indicó.

Al respecto de esta última cuestión, Sarasola se mostró partidario de reducir por ejemplo las partidas correspondientes a la renta social municipal. «Hay que revisarla. A lo mejor la cifra que se metió desde el principio no es la adecuada», consideró.

En cuanto a la negociación de los presupuestos, el portavoz de Ciudadanos aseguró que su partido está abierto «a sentarse e intentar negociar. Pero eso no es que nos digan 'de tus ideas cojo dos y rompo cinco', ni venir con hechos consumados tras hablar con Xixón Sí Puede. En cualquier caso en el ambiente está que no va a haber presupuestos», algo de lo que desvincula, al menos por su parte, que 2019 sea año electoral. «Los problemas de Gijón ni empiezan en enero ni acaban en mayo, supongo que los electores tendrán que valorar todo el mandato, no solo los últimos meses».

«Gijón y el plan de vías están ninguneados por los gobiernos centrales, sean del PP o del PSOE»

Sin mayorías

De hecho, sobre la cita con las urnas del próximo año, aventuró un resultado similar al de 2015, con una Corporación fragmentada en «seis o siete» grupos y un gobierno soportado por varios partidos. «Las mayorías se han acabado, y si no se gobierna en coalición o con acuerdos estables, es inviable», advirtió. Admitió que no sabe si su nombre volverá a estar en la lista de Ciudadanos, ya sea a escala local o regional, y manifestó estar «a disposición del partido, para ayudar donde crean que soy más importante. Y si no estoy en ninguna, volveré a mi trabajo. La política es para estar un tiempo, no para eternizarse». Cuestionado por otros asuntos, lamentó que la ZALIA se haya convertido «en un parque temático del plumero de la pampa que, sin accesos ni electricidad, espanta a las empresas» y reprochó los vaivenes del proyecto del plan de vías. «Parece el día de la marmota, continuamente volvemos al principio. Estamos ninguneados por los gobiernos centrales y la alcaldesa está parada».