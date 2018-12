Tricicle y Sara Baras, en el Teatro Jovellanos Carmen Maura, Concha Velasco y Juan Echanove actuarán en Gijón V. TREVIÑO GIJÓN. Viernes, 14 diciembre 2018, 03:57

El Teatro Jovellanos reunirá, en el primer semestre del 2019, a un amplio y variado conjunto de artistas de todas las disciplinas artísticas. La danza, la música y el teatro coparán los escenarios del Jovellanos durante los próximos seis meses con un programa «especial», que pretende, según indicó Teresa Sánchez, directora del Jovellanos, «atraer a un público más joven».

La bailadora flamenca Sara Baras y la compañía de teatro Tricicle se convierten en los atractivos del nuevo programa del Jovellanos. 'Sombras' será la puesta en escena de Sara Baras, que los días 11 y 12 de enero «propondrá un viaje a través del tiempo, los colores y el silencio». Una puesta en escena que, además, «permitirá conocer su trayectoria artística encima de los escenarios». El 8 de febrero será el turno de Tricicle, que trae a Gijón su nueva apuesta, 'Hits. Lo mejor', «una selección de sus mejores 'sketches'».

Actores de gran trayectoria nacional e internacional como Concha Velasco, Carmen Maura, Juan Echanove, Antonio Resines y Javier Gutiérrez, ganador de dos premios Goya a la mejor interpretación masculina por sus papeles en los largometrajes 'El autor' y 'La isla mínima', serán también parte del elenco de artistas de los que los gijoneses podrán disfrutar.

La obra 'Medusa', del escritor gijonés Ricardo Menéndez Salmón, es «otra de las grandes apuestas del teatro que no va a dejar indiferente a nadie», en palabras del propio autor.

Según indicó Toño Criado, programador del Jovellanos, «con este programa hemos intentado atraer al público más juvenil». Para ello, además, los organizadores han lanzado el carné 'Descúbrelo', a través del cual los menores de 30 años podrán reservar las entradas hasta media hora antes del inicio de cada obra. «Con este abono gratuito se beneficiarán de descuentos de hasta el 50%», añadió Sánchez.

Actividades destacadas

Navidad en el Botánico

22 y 23 de diciembre: jornadas de puertas abiertas.

22 y 23 de diciembre: talleres infantiles sobre el tratamiento del azabache.Del 22 de diciembre al 7 de enero: 'Resuelve el laberinto'; un divertido juego para el público de todas las edades.Del 22 de diciembre al 7 de enero: taller de plantación de robles.Los participantes podrán llevarse a casa un ejemplar.

Enero

1 de enero: concierto de Año Nuevo, por la Orquesta Filarmónica de España, la Coral Polifónica Gijonesa Anselmo Solar y el Coro Joven de Gijón.

4 de enero: 'Prácticamente improbable', por el mago e ilusionista Anthony Blake.

11 y 12 de enero: 'Sombras', de la bailadora Sara Baras.

18 y 19 de enero: 'History of rock'. Repaso de temas míticos de bandas como AC/DC, The Beatles, Bon Jovi, Guns N' Roses, U2, Metallica o The Rolling Stones.

20 de enero: 'Último tren a Treblinka', por Vaivén Producciones.

26 de enero: 'La Golondrina'. Obra escénica de Carmen Maura y Félix Gómez.

Febrero

2 de febrero: 'Todas las noches de un día', por Luis Luque e interpretado por Carmelo Gómez y Ana Torrent.

8 de febrero: Tricicle.

24 de febrero: 'El precio', interpretan Gonzalo de Castro, Tristán Ulloa, Eduardo Blanco y Elisabet Gelabert.

Marzo

16 de marzo: 'Una habitación propia', de Virginia Woolf, por Clara Sanchís.

22 de marzo: 'La hermandad de los celtas', por Carlos Núñez.

30 de marzo: 'Rojo', por Juan Echanove y Ricardo Gómez.

Abril

13 de abril: 'Corín Tellado, el espectáculo', en el décimo aniversario del fallecimiento de la autora. Dirige Laura Iglesia.26 y 27 de abril: 'El funeral', con Antonio Resines y Concha Velasco.

Mayo

3 de mayo: 'Medusa', de Ricardo Menéndez Salmón.

18 de mayo: '¿Quién es el señor Schmitt?', de Sébastien Thiéry. Interpretan Cristina Castaño y Javier Gutiérrez.

Junio

1 de junio: 'La zanja', con Diego Lorca y Pako Merino.

7 de junio: 'El tratamiento', de Pablo Remón.

8 de junio: 'Os son Esquecidos', a cargo de Oviedo Filarmonía y Abraham Cupeiro y con la colaboración de la Sociedad Filarmónica de Gijón.