33 'tripulantes' se despiden del «barco» municipal Los trabajadores jubilados, junto a los concejales. «Supisteis navegar en un tiempo difícil», dice Moriyón al homenajear a los trabajadores públicos que se jubilan I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 22 diciembre 2018

Julio Héctor García empezó a trabajar para el Patronato Deportivo Municipal en 1988 y de sus tres décadas como oficial de oficios y encargado de instalaciones destaca que le tocó inaugurar el Palacio de Deportes «y pasar las tres inundaciones que tuvo por las lluvias. En la primera de ellas se estropeó todo el parqué». De los equipamientos por los que ha pasado, señala las piscinas como los más complicados de mantener, «por el tratamiento del agua y la maquinaria que llevan». Pero también resalta las dificultades de tratar con algunos usuarios «que decían 'esto es mío, lo pago y si lo rompo no pasa nada'».

Un mejor recuerdo de los usuarios, y algo más, se lleva Fernando Álvarez Berros, natural de Sariego y que ha trabajado durante 26 años también como oficial de oficios del patronato. «Había un matrimonio mayor que iba prácticamente todos los días a la piscina de El Coto. Él tenía un Ford Scorpio que se trajo de cuando estuvo trabajando en Alemania, y como yo había estado de joven en un taller cada poco me preguntaba por cosas que le fallaban. Cuando el hombre falleció la mujer, ya con 80 años, me llamó para decirme que me regalaba el coche, que es una auténtica reliquia. Y ahora lo voy a disfrutar».

Rafael Rubiera señala que cuando hace cuatro décadas entró en la EMA con 23 años, lo hizo para coger el teléfono. «Luego vas aprendiendo y teniendo aspiraciones». Y así acabó en el departamento de Compras, donde ha visto evolucionar «de cuando teníamos solo una máquina de escribir y una sumadora manual» al trabajo con ordenadores.

Rememorando anécdotas, ayer participaron junto a otros treinta trabajadores municipales jubilados este año en el tradicional homenaje del Ayuntamiento. «Mi orgullo fue capitanear un barco que con la mejor tripulación ha sabido navegar un tiempo difícil», destacó la alcaldesa.