El TSJA reafirma el despido de la profesora del colegio San Miguel de Gijón La sentencia dice que hubo «deslealtad hacia la empleadora» MARCO MENÉNDEZ Gijón Jueves, 25 julio 2019, 19:32

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por la exprofesora del colegio San Miguel que fue despedida en junio de 2018 por comportamiento inapropiado con un alumno de la ESO menor de edad. El Juzgado de lo Social número 4 de los de Gijón ya había declarado procedente el despido y ahora el TSJA ratifica la validez de la decisión del centro escolar, que fue defendido en ambas ocasiones por el Despacho Montoto y Asociados.

La sentencia dictada ahora por el TSJA indica, sobre la actuación de la profesora en su relación con el menor, que «cuando la trabajadora entra en una relación afectiva con el alumno que supera los límites de la confianza, el apoyo benéfico y la generosidad del profesor que quiera acompañar y orientar a un alumno, se adentra en el ámbito de lo personal y deja a un lado la corresponsabilidad profesor-centro-familia en la formación integral de un menor». En opinión del tribunal, esta situación «aporta mayor dosis de deslealtad hacia la empleadora, que se ve inmersa en un funcionamiento anormal como centro educativo y resulta responsable del menor».

En conclusión, para el TSJA «los hechos revisten la gravedad y culpabilidad que se exige en los incumplimientos contractuales tomados para la procedente extinción del vínculo laboral por despido disciplinario». Es decir, se declara nuevamente procedente el despido, si bien la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo para la unificación de la doctrina.

Hay que recordar que en junio de 2018 la familia de un alumno del colegio San Miguel interpuso una denuncia contra una de las profesoras del centro por un delito de abuso sexual. El juzgado archivó la causa al considerar que no existía evidencia de tal infracción y, tras desistir la acusación particular de presentar recurso, en enero pasado la sentencia fue firme y la docente quedó exculpada de todo cargo. No ocurrió así con el despido de la profesora, que fue por los cauces de lo Social.