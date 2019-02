Tsunami Xixón traerá a The Offspring y Kaiser Chiefs en agosto The Offspring El festival anuncia su cartel, con la banda de rock británico como principal novedad KAY LEVIN Viernes, 1 febrero 2019, 12:29

El festival Tsunami Xixón celebrará este año su tercera edición los días 2 y 3 de agosto, con un cartel en el que destaca la vuelta de The Offspring acompañados de las bandas Káiser Chiefs y Nofx como novedades destacadas.

Con estos grupos a la cabeza del cartel, según anunció el concejal de Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez, en la presentación del cartel, el evento seguirá siendo «una referencia en la escena pnk y rock», según aseguró.

Presentación del cartel de 'Tsunami Xixón' / CAROLINA SANTOS

Los californianos The Offspring ya abrieron la primera edición de la cita, colgando el cartel de 'no hay billetes' al atraer a más de 8.000 asistentes, uno de los motivos que para el concejal justificaban su regreso, en el que podrán mostrar los sonidos de su último sencillo, 'Down'.

Káiser Chiefs

La reconocida banda de rock británico Káiser Chiefs pisará por primera vez la ciudad para acudir al festival, con grandes éxitos como 'Ruby', 'Every day I love you less and less' y 'I predict a riot'.

Con ellos liderará el cartel de este año, casi cerrado, el grupo también californiano Nofx, encabezado por Fat Mike.

A estos grupos se sumarán otros como: Danko Jones; Pulley; los suecos No Fun at All y The Baboon Show.

Entre las bandas nacionales destacan Berri Txarrak, en medio de su gira de despedida; La M.O.D.A; los madrileños Carolina Durante y el dúo maño de Los Bengala. Completan el cartel casi cerrado Adrenalized, Agoraphobia, Willis Drummond, Bastards on Parade, Sugus, Peralta, The Lizards, El altar del Holocausto, Atomic Zeros, Side Chick y Amplify.

El concejal de Festejos señaló asimismo la importancia del festival Tsunami Xixón a nivel turístico y económico, ya que según la cifras del último año el 75% de los asistentes llegaron procedentes de fuera de Asturias y un 5% del extranjero.

Por ello, por primera vez se organizarán autobuses procedentes de las principales ciudades de España, principalmente de Madrid, Bilbao o A Coruña, a través de una aplicación.

El festival, que tendrá lugar nuevamente en Laboral Ciudad de la Cultura, en los terrenos de la Universidad y los escenarios que se situarán en el 'skate park' y la Plaza Mayor, comenzará a vender los abonos para los dos días el próximo jueves 7 de febrero a un precio inicial de 39 euros.