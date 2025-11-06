La UE solo está dispuesta a pagar 16,8 millones de los 49,5 que reclama el Puerto de Gijón de ayudas a la ampliación

La Comisión Europea solo está dispuesta a pagarle al Puerto de Gijón 16,8 de los 49,5 millones que reclama de ayudas pendientes ... por la obra de ampliación de El Musel. Es aproximadamente un tercio de lo que considera que aún se le adeuda después de haber obtenido tres sentencias favorables a los antiguos gestores portuarios y a la propia Autoridad Portuaria de Gijón en el Tribunal de Cuentas, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La Comisión Europea remitió el pasado julio a la directora general de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda español un escrito con una propuesta de acuerdo para recortar las ayudas pendientes de la obra de ampliación que posteriormente Puertos del Estado hizo llegar por correo a la Autoridad Portuaria de Gijón. La propuesta de tijeretazo viene recogida en el informe de auditoría emitido por la Intervención General del Estado para las cuentas anuales de 2024, últimas del mandato de Laureano Lourido, que se llevan este viernes al consejo de administración para aprobarlas.

El acuerdo ofrecido por Bruselas, si bien supone aceptar un tijeretazo de 32,6 millones, reduce la incertidumbre existente sobre la revocación total de la ayuda propuesta en 2014. En este punto hay que recordar que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había solicitado la anulación de los 247,5 millones de euros de ayudas financieras europeas concedidas para la ampliación de El Musel, obligando devolver los 198 millones ya abonados y no entregando al Puerto los 49,5 millones que aún estaban pendientes de cobro.

Con ese escrito de julio, la Comisión Europea dio a los responsables de El Musel dos meses de plazo para aceptar un acuerdo que proponía una corrección financiera de 140.314.306 euros sobre los gastos declarados, lo que supondría el cobro por parte de la Autoridad Portuaria de 16.867.091 euros de los 49,5 millones que se encontraban pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2024. Además, en la misma misiva Bruselas advertía de que, en caso de no alcanzarse un acuerdo en el plazo estipulado, que ya ha expirado, se iniciaría un procedimiento de corrección financiera por 66.037.878 euros sobre el importe, en este caso, de la subvención recibida.

Ronda de reuniones con concejales e ingenieros

Por otra parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Nieves Roqueñí, mantuvo este jueves una reunión con representantes del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para conocer de primera mano los proyectos que desarrollan los ingenieros en el ámbito portuario. También ambién recibió a los portavoces municipales de Izquierda Unida y Podemos, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, quienes habían pedido una reunión con el afán de intercambiar ideas y consultar el estado de evolución de distintos asuntos que afectan al frente costero de Gijón.

Casi 14 millones de toneladas transportadas hasta octubre

Finalizado el mes de octubre, el volumen acumulado de mercancías transportadas en El Musel es de 13,88 millones de toneladas movidas a través de sus muelles en 2025: un incremento del 7,07% respecto al pasado año. Destaca el crecimiento de los graneles sólidos, del 12,23% respecto al mismo periodo de 2024. Este incremento viene soportado principalmente por los tráficos de hierro y carbón de Ebhisa. También han crecido los tráficos de áridos y, en menor medida, los vinculados a las partidas de cemento y clínker. Con estos resultados en la cifra de tonelaje manipulado, El Musel se situó en septiembre en el quinto lugar de los puertos que más crecen en el conjunto de puertos del Estado y en el noveno puesto en tonelaje absoluto de mercancías manipuladas.