Instalaciones del Puerto de Gijón. Damián Arienza

La UE solo está dispuesta a pagar 16,8 millones de los 49,5 que reclama el Puerto de Gijón de ayudas a la ampliación

Le dio en julio dos meses de plazo al equipo de Nieves Roqueñí para aceptar un acuerdo con la renuncia al resto de la deuda, otros 32,6 millones, o exponerse a una corrección financiera por 66 millones sobre el importe de la subvención recibida

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:59

La Comisión Europea solo está dispuesta a pagarle al Puerto de Gijón 16,8 de los 49,5 millones que reclama de ayudas pendientes ... por la obra de ampliación de El Musel. Es aproximadamente un tercio de lo que considera que aún se le adeuda después de haber obtenido tres sentencias favorables a los antiguos gestores portuarios y a la propia Autoridad Portuaria de Gijón en el Tribunal de Cuentas, en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

